Річ у тім, що міжнародна група науковці дослідила, що сієста може спровокувати ожиріння. Розповідаємо про несподіваний експеримент.

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Чим шкідлива сієста

Сієста – це загальна традиція деяких країн, особливо зі спекотним кліматом. Її взялись досліджувати вчені, залучивши до експерименту 3275 дорослих, середній вік яких становив 41 рік.

Виявилось, що у людей, які посеред дня любили спати більш як пів години, індекс маси тіла збільшився на 2,1%, а показник MetS, що вказує на симптоми метаболічного синдрому, зріс на 8,1%. Ризик ожиріння пов'язаний зі збільшенням рівня цукру в крові та підвищенням кров'яного тиску.



Сієста корисна не завжди / Фото Pexels

Окрім цього, вчені виявили, що учасники, які раз на тиждень влаштовували довгу сієсту, частіше курили, але й були активнішими у другій половині дня. Взагалі дослідження допоможе краще розуміти зміни, які можуть виникнути в організмі через денний сон.

Це впливає на регуляцію гормонів, настрій, концентрацію та фізичну працездатність. Тому має сенс, що триваліший сон вплине на роботу біологічного годинника, а відтак на гормональну регуляцію та обмін речовин,

– наголошує докторка Карлеара Вайс.

Якщо відкинути ризик ожиріння, то обідній відпочинок допомагає знімати напругу і втому, запускає процес самовідновлення організму, сприяє уникненню подальшої перевтоми та виснаження.