Проте цьому є пояснення. Американські науковці зрозуміли у чому ж причина раннього прокидання, яке з'являється з віком.

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Чому з віком люди прокидаються раніше

Організм людини з віком змінюється як внутрішньо, так і зовнішньо. Час засинання і пробудження залежить не лише від генетики, а й є частиною природного процесу старіння. Тож про причини варто говорити комплексно.

Мозок, як і інші аспекти нашого фізичного та психічного здоров'я, з часом стає менш чутливим, тому не завжди реагує на усі вхідні сигнали, як-от захід сонця, світло, їжа, фізична активність, соціальні зміни тощо. Ці фактори дають людям відчуття часу і простору у 24-годинному циклі.

Як приклад: година вечері може допомогти мозку молодої людини зрозуміти, що незабаром настане пора сну, а хтось старший цей зв'язок не відчує.

Разом з мозком дегенерації зазнають нерви. Саме через це люди похилого віку швидше, ніж діти чи онуки, втомлюються і саме це дозволяє їм прокидатись з відчуттям завершеного відпочинку.



Ось чому з віком люди прокидаються раніше / Фото Pexels

Також на раннє прокидання впливає світло. Річ у тім, що зміни зору, які відбуваються з віком, зменшують інтенсивність світлової стимуляції, яку отримує наш мозок, що відіграє важливу роль у налаштуванні нашого циркадного годинника і підтримці його правильного ходу,

– каже професорка психології Мічиганського університету Сінді Люстіг.

Особливо це стосується людей з катарактою. На це захворювання, яке спричиняє затуманення зору, двоїння в очах та загальні проблеми, страждають понад 50% американців після 80 років.

Саме через хворобу вечірнє світло не потрапляє в очі, тому мозок може думати, що захід сонця відбувається раніше, ніж є насправді. Це означає, що організм починає виробляти мелатонін раніше, ніж потрібно. Молоді люди отримують гормон сну вже після заходу сонця, через що пізніше лягають і пізніше прокидаються.