Звичайно, найкраща поза для сну це та, в якій нам спиться найкраще. Однак існують поради лікарів, як спати, де і скільки, аби зберегти здоров’я і мати чудовий вигляд.

Виявляється, положення, яке ми займаємо під час сну, суттєво впливає на ефективність важливих процесів, які відбуваються в організмі під час відпочинку. І один з варіантів, який радять – це спати саме на лівому боці. Однак, якщо у вас є певні проблеми зі здоров'ям, зокрема, з серцем, спиною чи шкірою обличчя, варто було б спитати поради в лікаря щодо того, яка позиція сну найкраща для вас.

Зверніть увагу Знайшли ще один поширений фактор, який впливає на порушення сну

Покращує травлення

Незважаючи на те, що травлення відбуватиметься незалежно від того, як ви спите, ви можете допомогти своєму тілу виконувати роботу з якомога меншими зусиллями, спавши на лівому боці.

Це тому, що наш шлунок розташований зліва, і коли ви лежите на лівому боці, це дозволяє їжі легше проникати в товсту кишку. Ця позиція також не дає шлунку лежати поверх підшлункової залози, що підтримує вільний потік травних ферментів.

Дає серцю перепочинок

З моменту існування серце повинно битися без перерви, щоб підтримувати життя. Це велика робота, на яку може впливати безліч факторів – від дієти до якості навколишнього середовища. Не дивно, що хвороби серця є головною вбивцею дорослих у всьому світі. Щоб мінімізувати свій ризик, полегшіть роботу серця, спавши на лівому боці.

Коли ви спите на лівому боці, ви дозволяєте силі тяжіння допомагати серцю качати кров. Ваша аорта несе кров від серця до решти тіла, і вигинається ліворуч, коли починає свій шлях. Якщо ви лежите так, щоб вона була спрямована вниз, у серця менше роботи, щоб прокачувати кров.

Знімає біль у спині

Якщо ви часто прокидаєтесь і відчуваєте біль у спині, сон на лівому боці може вам допомогти.

Для початку, така позиція знімає напруження в хребті. А коли тиск на спину є меншим, м’язам потрібно менше зусиль, щоб утримувати все там, де повинно бути. Відповідно покращуєтся кровообіг у спині, а це має каскадний ефект, який зменшує ймовірність запалення, пов’язане з напруженими м’язами.



Сон на лівому боці покращує кровообіг / Фото pexels

Підтримує лімфатичну систему

Лімфатична система являє собою мережу судин, яка переносить прозору рідину під назвою лімфа. Ця система відіграє ключову роль у переміщенні рідини по всьому тілу, а також у нашій імунній функції. Лімфа може виводити токсини та інші продукти життєдіяльності, тому закупорка в будь-якій точці системи спровокує проблеми зі здоров’ям.

Вважається, що сон на лівому боці допомагає лімфатичній системі фільтрувати відходи. Лімфа стікає ліворуч через грудну протоку, тому таке положення дозволяє гравітації сприяти природній функції тіла.

Менша ймовірність появи печії

Печія може стати побічним ефектом приймання їжі перед сном, оскільки в такій позиції шлунковій кислоті легше піднятися по стравоходу. Вчені виявили, що сон на лівому боці може звести до мінімуму появу печії, тоді як сон праворуч навпаки посилить її.

Це пов’язано з тим, що з'єднання шлунку та стравоходу розташоване вище рівня шлункової кислоти. А коли ви лежите на правому боці, сфінктер стравоходу розслаблений і може пропускати кислоту.

Корисно для вагітних

Серце вагітної жінки працює інтенсивніше, адже циркулює кров у двох тілах. Тим часом підростаюче немовля розширює матку і чинить тиск на хребет та інші органи.

Лежачи на лівому боці, циркуляція крові відбувається вільно і знімає тиск дитини з хребта мами, а також захищає печінку від надмірного тиску. В цілому, така позиція забезпечує найкращий кровотік для обох тіл.



Вагітним корисно спати на лівому боці / Фото pexels

Запобігає хропінню

Лівосторонній сон може запобігти хропінню, однак він не позбавить усіх його причин. Позиція сну на лівому боці тримає ваш язик і горло в більш нейтральному положенні й залишає дихальні шляхи відкритими.

Рот, горло та мовний апарат розслабляються уві сні. Коли ви спите на спині, ці тканини розслабляються і можуть частково перешкоджати дихальним шляхам.

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