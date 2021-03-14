Конечно, лучшая поза для сна это та, в которой нам спится лучше всего. Однако существуют советы врачей, как спать, где и сколько, чтобы сохранить здоровье и отлично выглядеть.

Оказывается, положение, которое мы занимаем во время сна, существенно влияет на эффективность важных процессов, которые происходят в организме во время отдыха. И один из вариантов, который советуют, – это спать именно на левом боку. Однако, если у вас есть определенные проблемы со здоровьем, в частности, с сердцем, спиной или кожей лица, следовало бы спросить совета у врача относительно того, какая позиция сна лучше для вас.

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Улучшает пищеварение

Несмотря на то, что пищеварение будет происходить независимо от того, как вы спите, вы можете помочь своему телу выполнять работу с как можно меньшими усилиями, спя на левом боку.

Это потому, что наш желудок расположен слева, и когда вы лежите на левом боку, это позволяет пище легче проникать в толстую кишку. Эта позиция также не дает желудку лежать поверх поджелудочной железы, что поддерживает свободный поток пищеварительных ферментов.

Дает сердцу передышку

С момента существования сердце должно биться без перерыва, чтобы поддерживать жизнь. Это большая работа, на которую может влиять множество факторов – от диеты до качества окружающей среды. Не удивительно, что болезни сердца являются главной убийцей взрослых во всем мире. Чтобы минимизировать свой риск, облегчите работу сердца, спя на левом боку.

Когда вы спите на левом боку, вы позволяете силе тяжести помогать сердцу качать кровь. Ваша аорта несет кровь от сердца к остальной части тела и изгибается влево, когда начинает свой путь. Если вы лежите так, чтобы она была направлена вниз, у сердца меньше работы, чтобы прокачивать кровь.

Снимает боль в спине

Если вы часто просыпаетесь и чувствуете боль в спине, сон на левой стороне может вам помочь.

Для начала, такая позиция снимает напряжение в позвоночнике. А когда давление на спину меньше, мышцам нужно меньше усилий, чтобы удерживать все там, где должно быть. Соответственно, улучшается кровообращение в спине, а это имеет каскадный эффект, который уменьшает вероятность воспаления, связанного с напряженными мышцами.



Сон на левом боку улучшает кровообращение / Фото pexels

Поддерживает лимфатическую систему

Лимфатическая система представляет собой сеть сосудов, которая переносит прозрачную жидкость под названием лимфа. Эта система играет ключевую роль в перемещении жидкости по всему телу, а также в нашей иммунной функции. Лимфа может выводить токсины и другие продукты жизнедеятельности, поэтому закупорка в любой точке системы спровоцирует проблемы со здоровьем.

Считается, что сон на левой стороне помогает лимфатической системе фильтровать отходы. Лимфа стекает налево через грудной пролив, поэтому такое положение позволяет гравитации способствовать естественной функции тела.

Меньшая вероятность появления изжоги

Изжога может стать побочным эффектом приема пищи перед сном, поскольку в такой позиции желудочной кислоте легче подняться по пищеводу. Ученые обнаружили, что сон на левом боку может свести к минимуму появление изжоги, тогда как сон справа наоборот усилит ее.

Это связано с тем, что соединение желудка и пищевода расположено выше уровня желудочной кислоты. А когда вы лежите на правом боку, сфинктер пищевода расслаблен и может пропускать кислоту.

Полезно для беременных

Сердце беременной женщины работает интенсивнее, так как циркулирует кровь в двух телах. Тем временем подрастающий младенец расширяет матку и оказывает давление на позвоночник и другие органы.

В положении на левом боку циркуляция крови происходит свободно и снимает давление ребенка с позвоночника мамы, а также защищает печень от чрезмерного давления. В целом, такая позиция обеспечивает наилучший кровоток для обоих тел.



Беременным полезно спать на левом боку / Фото pexels

Предотвращает храп

Левосторонний сон может предотвратить храп, однако он не избавит от всех его причин. Позиция сна на левой стороне держит ваш язык и горло в более нейтральном положении и оставляет дыхательные пути открытыми.

Рот, горло и речевой аппарат расслабляются во сне. Когда вы спите на спине, эти ткани расслабляются и могут частично препятствовать дыхательным путям.

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