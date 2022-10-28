Обличчя потребує особливого догляду, адже саме воно стає відображенням вашого віку. Аби виглядати молодо та свіжо, варто відмовитись від цих небезпечних порад.

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Які поради не допоможуть із доглядом

Вибирати косметику за віком

Насправді догляд за шкірою не надто залежить від віку. Куди важливіше обирати доглядові засоби з урахуванням типу та стану шкіри. Висипання, пігментні плями, лущення – все це вимагає особливого догляду, натомість цифра в паспорті його не потребує.

Регулярно міняти доглядові засоби

Насправді ваша шкіра любить стабільність, а своєрідне "звикання" до засобів їй просто не властиве. Надто часте змінювання крему чи тоніка не принесе бажаного результату, а от нашкодити може.

Не варто часто змінювати засоби для догляду / Фото Pexels

Вимивати шкіру до "скрипу"

Використання за один раз всіх можливих засобів очищення шкіри та відлущення відмерлих клітин може призвести до фатальних наслідків. При спробах "здерти" всі залишки бактерій, навіть хороших, та жиру, ви позбавите шкірний покрив захисного бар'єра. Такий метод догляду точно не покращить стан, а зробить шкіру більш вразливою.

Народні засоби безпечніші



Домашні маски підійдуть не всім / Фото Pexels

Звісно натуральний склад важливий, але не забуваємо про різні типи шкіри: якщо комусь маска, зроблена в домашніх умовах, принесе користь, то вам може неабияк зіпсувати шкіру. Кожен організм по-різному реагує на ті чи інші складники, тож куди краще довіряти перевіреним засобам, які створюють з врахуванням потреб більшості. Професійні доглядові засоби у рідкісних випадках можуть призвести до алергічних реакцій.

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Хлоргексидин чи перекис водню – найкращий тонік

На шкірі обличчя вам бракує запалень чи лущень, викликаних надмірною сухістю? Ви можете сміливо додавати ці рідини у щоденний ритуал. Якщо в пріоритеті збереження, зволоження та захист – назавжди відмовтесь від цих місцевих антисептиків. Головна їхня проблема полягає у тому, що безобідні прозорі водички вбивають не лише шкідників, а й корисні бактерії, які слугують захисним бар'єром для шкіри.