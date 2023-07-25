Дуже часто на психічне, та й фізичне здоров'я негативно впливають соціальна ізоляція та самотність – як реальні, так і уявні. Саме вони збільшують ризики передчасної смерті на 26 та 29%.
Цікаво Як вийти з депресії самостійно: 5 порад, які здивують
Як сумна музика допомагає
Останні дослідження показали, що прослуховування сумної музики може принести користь з тієї ж причини, з якої людям допомагають сумні розмови.
У випадку з розмовами відповідь, здається, полягає в тому, що вираження смутку створює відчуття справжнього зв’язку. Ми припускаємо, що сумна музика також може мати таку цінність. Слухання сумної пісні може дати людині відчуття справжнього зв’язку,
– пояснили науковці у статті.
Саме розповідання сумних історій реальним людям створює унікальне відчуття зв'язку та дозволяє висловити смуток незвичайним способом. Втім, у прослуховування музики справді важливий не той смуток, що відчуває слухач, а той, що виражений у пісні чи мелодії.
Дослідники вважають, що незалежно від жанру композиції ви можете відчути емоційний зв'язок як із самою музикою, так і з композитором чи персонажами з пісні.
Сумна музика може допомогти, як і розмови / Фото Pexels
Дуже важливий і той контакт, що утворюється з самим собою у момент самотності та роздумів. Ви можете відчути навіть зв'язок з ширшою авдиторією людей, які вже слухали цю музику раніше та відчували схожі з вами емоції.
Прослуховування сумної музики дозволяє відчути глибшу емпатію, проаналізувати свої емоції та краще виражати почуття.