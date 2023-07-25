Дуже часто на психічне, та й фізичне здоров'я негативно впливають соціальна ізоляція та самотність – як реальні, так і уявні. Саме вони збільшують ризики передчасної смерті на 26 та 29%.

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Як сумна музика допомагає

Останні дослідження показали, що прослуховування сумної музики може принести користь з тієї ж причини, з якої людям допомагають сумні розмови.

У випадку з розмовами відповідь, здається, полягає в тому, що вираження смутку створює відчуття справжнього зв’язку. Ми припускаємо, що сумна музика також може мати таку цінність. Слухання сумної пісні може дати людині відчуття справжнього зв’язку,

– пояснили науковці у статті.

Саме розповідання сумних історій реальним людям створює унікальне відчуття зв'язку та дозволяє висловити смуток незвичайним способом. Втім, у прослуховування музики справді важливий не той смуток, що відчуває слухач, а той, що виражений у пісні чи мелодії.

Дослідники вважають, що незалежно від жанру композиції ви можете відчути емоційний зв'язок як із самою музикою, так і з композитором чи персонажами з пісні.



Сумна музика може допомогти, як і розмови / Фото Pexels​

Дуже важливий і той контакт, що утворюється з самим собою у момент самотності та роздумів. Ви можете відчути навіть зв'язок з ширшою авдиторією людей, які вже слухали цю музику раніше та відчували схожі з вами емоції.

Прослуховування сумної музики дозволяє відчути глибшу емпатію, проаналізувати свої емоції та краще виражати почуття.

Люди, які називають себе "біохакерами", вже роками використовують досягнення молекулярної біології та генетики, щоб покращити фізичне та емоційне здоров'я, посилити приховані здібності, когнітивну продуктивність. Якими ж способами можна цього досягти – ділимось у матеріалі.