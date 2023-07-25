Очень часто на психическое, и физическое здоровье негативно влияют социальная изоляция и одиночество – как реальные, так и мнимые. Именно они увеличивают риск преждевременной смерти на 26 и 29%.

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Как грустная музыка помогает

Последние исследования показали, что прослушивание грустной музыки может принести пользу по той же причине, по которой людям помогают грустные разговоры.

В случае с разговорами ответ, кажется, состоит в том, что выражение печали создает ощущение подлинной связи. Мы предполагаем, что печальная музыка тоже может иметь такую ценность. Слушание грустной песни может дать человеку ощущение подлинной связи,

– объяснили ученые в статье.

Само повествование печальных историй реальным людям создает уникальное чувство связи и позволяет выразить уныние необычным способом. Впрочем, в прослушивании музыки действительно важна не та грусть, которую испытывает слушатель, а та, что выражена в песне или мелодии.

Исследователи считают, что вне зависимости от жанра композиции вы можете почувствовать эмоциональную связь как с самой музыкой, так и с композитором или персонажами из песни.



Грустная музыка может помочь, как и разговоры / Фото Pexels

Очень важен и тот контакт, который образуется с самим собой в момент одиночества и размышления. Вы можете почувствовать даже связь с более широкой аудиторией людей, которые уже слушали эту музыку раньше и испытывали схожие с вами эмоции.

Прослушивание грустной музыки позволяет испытать более глубокую эмпатию, проанализировать свои эмоции и лучше выражать чувства.

Люди, которые называют себя "биохакерами", уже годами используют достижения молекулярной биологии и генетики, чтобы улучшить физическое и эмоциональное здоровье, усилить скрытые способности, когнитивную производительность. Какими же способами этого можно достичь – делимся в материале.