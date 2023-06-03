На день рекомендовано вживати близько 2 чашок фруктів чоловікам і 1,5 чашки жінкам. Частину норми можна "покрити" персиками.

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Чим корисні персики

В одному персику середнього розміру (близько 150 грамів) містяться 50 калорій, 0,5 грама жирів, 15 грамів вуглеводів, 13 грамів цукру, 2 грами клітковини та 1 грам білка. Всього 1 такий фрукт забезпечить 6% денної потреби у вітаміні А і 15% – у вітаміні С. Також ви знайдете ніацин, фолат, залізо, марганець, цинк, мідь і холін.

У свіжих персиках є чимало антиоксидантів та вітаміну С, які потрібні для побудови сполучної тканини в організмі людини. Це сприяє покращенню імунної системи та усуненню шкідливих вільних радикалів.



Не забувайте їсти персики / Фото Pexels

Потішить сезонний фрукт бета-каротином та вітаміном А. Це покращує здоров'я слизових оболонок і здорової шкіри, сприяє захисту від раку легенів та ротової порожнини. Калій допомагає регулювати серцевий ритм і кров'яний тиск, фтор є профілактикою карієсу, а залізо необхідне для утворення еритроцитів.

Саме тому варто переконатись, що влітку (і не лише) ви вживаєте достатню кількість фруктів. Персики особливо стануть у пригоді, перш за все, завдяки вмісту антиоксидантів. Все в комплексі відіграє важливу роль у сприянні здоровому старінню та зменшенню різних хворобливих процесів.