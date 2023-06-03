В день рекомендуется употреблять около 2 чашек фруктов мужчинам и 1,5 чашки женщинам. Часть нормы можно "покрыть" персиками.

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Чем полезны персики

В одном персике среднего размера (около 150 г) содержатся 50 калорий, 0,5 г жиров, 15 г углеводов, 13 г сахара, 2 г клетчатки и 1 г белка. Всего один такой фрукт обеспечит 6% дневной потребности в витамине А и 15% – в витамине С. Также вы найдете ниацин, фолат, железо, марганец, цинк, медь и холин.

В свежих персиках есть немало антиоксидантов и витамина С, которые необходимы для построения соединительной ткани в организме человека. Это способствует улучшению иммунной системы и устранению вредных свободных радикалов.



Не забывайте есть персики / Фото Pexels

Порадует сезонный фрукт бета-каротином и витамином А. Это улучшает здоровье слизистых и здоровой кожи, способствует защите от рака легких и полости рта. Калий помогает регулировать сердечный ритм и кровяное давление, фтор является профилактикой кариеса, а железо необходимо для образования эритроцитов.

Поэтому следует убедиться, что летом (и не только) вы употребляете достаточное количество фруктов. Персики особенно пригодятся, прежде всего, благодаря содержанию антиоксидантов. Все в комплексе играет немаловажную роль в содействии здоровому старению и уменьшению различных болезненных процессов.