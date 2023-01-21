Слинотеча виникає, коли надлишок слини виливається з рота. Наше тіло виробляє слину з кількох причин. Під час їжі слина допомагає збирати їжу в ротовій порожнині, активізувати смак, розчиняти їжу та готувати спожиті продукти до перетравлення. Слина також захищає ротову порожнину від бактерій та пошкоджень.

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Положення для сну

Найпоширенішою причиною слиновиділення під час сну є положення уві сні. Сон на боці є звичною позою для сну дорослих, це може полегшити витік слини з рота.

Дихання через рот

Сплячі, які дихають ротом, а не носом, також можуть відчувати слинотечу. Відкритий рот під час сну на боці або на животі дозволяє слині виходити. Дихання ротом під час сну також пов’язане з хропінням, апное та неспокійним сном.

Солодкий сон / Фото unsplash

Симптоми алергії та інфекції

Алергія та інфекції, такі як ангіна або звичайна застуда, зазвичай мають симптоми болю в горлі, закладеності носа. Вони можуть змушувати дихати через рот, що може призвести до слинотечі під час сну.

Чим загрожує

Надмірна слинотеча може сприяти неприємному запаху з рота, потрісканим губам і зневодненню. Люди, які відчувають ці симптоми, повинні обговорити варіанти лікування з медичним працівником.

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Як зарадити проблемі

Найпростіший крок до боротьби з нічним слиновиділенням – змінити положення під час сну. Сон на спині, а не на животі чи боці, зменшує кількість слини, яка витікає з рота.

Додавання подушки під коліна може запобігти надто глибокому зануренню попереку в матрац, що також допоможе проблемі. Крім того, подушка під головою повинна тримати шию та плечі на одній лінії з хребтом. Ви можете перейти на нові подушки та матраци, розроблені для підтримки сну на спині.