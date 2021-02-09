Щоб зберегти свій мозок активним, недостатньо лише мотивації. Неврологічні процеси покращуються, коли людина тренується фізично.

Звичайна прогулянка містом чи парком, 10-хвилинне виконання неважких вправ не лише покращить ваш день, а й надовго принесуть користь вашому мозку.

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Як фізичні вправи впливають на роботу мозку

За словами нейролога з Нью-Йоркського університету Венді Судзукі, забезпечення щоденної рухливості нашого організму зараз важливо, ніж будь-коли раніше. Адже велика частина людей живе малорухливим офісним життям.

Заняття для підвищення фізичної форми буквально створюють абсолютно нові клітини мозку. Це змінює анатомію, фізіологію та функції нашого мозку. Щоразу, коли ви тренуєтесь, ви даєте своєму мозку нейрохімічну "ванну". В довгостроковій перспективі ці "ванни" також можуть допомогти захистити ваш мозок від таких захворювань, як хвороба Альцгеймера та деменція,

– пояснила докторка медичних наук.

Судзукі додала, що одне тренування збільшує нейромедіатори, такі як дофамін, серотонін і норадреналін.

Вони покращують настрій, зміцнюють пам’ять та допомагають бути зосередженим протягом трьох годин після тренування.

Крім того, навіть 10-хвилинне заняття спортом зменшує тривожність та переживання.

Як примусити себе займатися щодень

Найважче примусити себе займатися спортом кожного дня. Запал до тренувань, зазвичай, швидко зникає, або ж не завжди може вистачити грошей, щоб проплатити щомісячний абонемент в спортзал. Але є кілька способів, які допоможуть доповнити ваше повсякденне життя фізичними вправами.

За будь-якої нагоди використовуйте сходи замість ліфта . Багато позитивних ефектів дають саме серцево-судинні вправи, тобто ті, які прискорюють пульс.

. Багато позитивних ефектів дають саме серцево-судинні вправи, тобто ті, які прискорюють пульс. Вийдіть на кілька зупинок раніше і пройдіться до роботи пішки . Як бонус, ваш організм отримає порцію кисню і вітаміну "Д".

. Як бонус, ваш організм отримає порцію кисню і вітаміну "Д". Займайтеся вдома у вітальні разом із інтернет-тренером. Багато тренерів та особистих тренерів діляться вправами для всіх типів фігури та життєвих ситуацій. Вони є абсолютно безкоштовними і не потребують спеціального обладнання.

Як можна зекономити на заняттях спортом – читайте за посиланням.