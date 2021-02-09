Чтобы сохранить свой мозг активным, недостаточно всего лишь мотивации. Неврологические процессы улучшаются, когда человек тренируется физически.

Обычная прогулка по городу или парку, 10-минутное выполнение нетрудных упражнений не только улучшит ваш день, но и надолго принесет пользу вашему мозгу.

Кстати Тренировка для новичков: как начать заниматься йогой в домашних условиях

Как физические упражнения влияют на работу мозга

По словам нейролога из Нью-Йоркского университета Вэнди Судзуки, обеспечение ежедневной подвижности нашего организма сейчас важно, чем когда-либо раньше. Потому что большая часть людей живет малоподвижной офисной жизнью.

Занятия для повышения физической формы буквально создают совершенно новые клетки мозга. Это меняет анатомию, физиологию и функции нашего мозга. Каждый раз, когда вы тренируетесь, вы даете своему мозгу нейрохимическую "ванну". В долгосрочной перспективе эти "ванны" также могут помочь защитить ваш мозг от таких заболеваний, как болезнь Альцгеймера и деменция,

– объяснила доктор медицинских наук.

Судзуки добавила, что одна тренировка увеличивает нейромедиаторы, такие как дофамин, серотонин и норадреналин.

Они улучшают настроение, укрепляют память и помогают быть сосредоточенным в течение трех часов после тренировки.

Кроме того, даже 10-минутное занятие спортом уменьшает тревожность и переживания.

Как заставить себя заниматься каждый день

Труднее всего заставить себя заниматься спортом каждый день. Пыл к тренировкам, обычно, быстро исчезает, или же не всегда может хватить денег, чтобы оплатить ежемесячный абонемент в спортзал. Но есть несколько способов, которые помогут дополнить вашу повседневную жизнь физическими упражнениями.

При любом случае используйте лестницу вместо лифта. Много положительных эффектов дают именно сердечно-сосудистые упражнения, то есть те, которые ускоряют пульс.

Много положительных эффектов дают именно сердечно-сосудистые упражнения, то есть те, которые ускоряют пульс. Выйдите на несколько остановок раньше и пройдитесь до работы пешком. В качестве бонуса, ваш организм получит порцию кислорода и витамина "Д".

В качестве бонуса, ваш организм получит порцию кислорода и витамина "Д". Занимайтесь дома в гостиной вместе с интернет-тренером. Многие тренеры делятся упражнениями для всех типов фигур и жизненных ситуаций. Они являются абсолютно бесплатными и не требуют специального оборудования.

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