Викриття та викорінення цих звичок допоможе вам назавжди забути про зайві кілограми та складне схуднення. Розповідаємо далі, чого не варто повторювати.

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Ці помилки заважають схуднути

Ігнорування прийомів їжі

Саме з вдалого харчування починається успішне схуднення. Чимало експертів каже, що без дефіциту калорій позбутися жиру не вдасться. Проте і брак необхідних компонентів не піде вам на користь. Саме тому пропускати заплановані прийоми їжі, аби скоротити калорійність денного раціону, не варто.

Великі перерви між прийомами їжі можуть уповільнити метаболізм, оскільки це порушує природний метаболічний ритм і змушує організм переходити в "режим голодування", в результаті чого метаболізм сповільнюється для збереження енергії,

– застерігає експертка з харчування Барбара Коваленко.



Обирайте здорові продукти та регулярне харчування / Фото Pexels

Тож обмеження, які покликані зменшити вагу, можуть лише сповільнити метаболізм і призвести до збільшення ваги. Річ у тім, що організм змушений сповільнювати певні функції, аби компенсувати брак поживних речовин. Результатом такої стратегії харчування є відчуття виснаження, постійна втома та нездатність дотримуватись активного способу життя.

Загрозою для вашої фігури стане і відчуття голоду, яке призводить до зривів та можливого переїдання. Навіть після відновлення звичного харчування тіло ще якийсь час буде перебувати у циклі надмірної економії, що й поверне вас у попередню форму за короткий час.

Навіть зі здорового дефіциту калорій варто вміти правильно виходити та повертатись до звичного раціону після схуднення. Експерти рекомендують робити це поступово, додаючи 50 – 100 калорій на тиждень, доки не досягнете своєї необхідної норми.

Причиною для надмірного накопичення жиру може стати і присутність у раціоні значної кількості оброблених і рафінованих продуктів. Вони негативно впливають на метаболізм, сповільнюють його темпи, що дає більше можливостей зайвим калоріям закріпитись у вигляді жиру.

Хронічний стрес

Ще одна помилка, яка може стати фатальною для вас. Розпочинати схуднення, перебуваючи у стані стресу, точно не найкраща ідея для психічного та фізичного станів. Кортизол – це гормон стресу, який активно працює в організмі в погані часи та збільшує шанси накопичення жиру, сповільнюючи метаболізм.

Ваші старання можуть бути марними і через брак якісного сну. Збої природних ритмів стануть поштовхом для змін на гормональному рівні та посилять апетит.