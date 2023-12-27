Часто мы пропускаем завтрак через спешку. Впрочем, вы должны запомнить, что утренний прием пищи является самым важным. Если перед вами стоит выбор поспать лишних 20 минут или позавтракать – всегда выбирайте второй вариант.

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До сих пор есть люди, которые недооценивают важность завтрака. Однако первый прием пищи может сильно повлиять на наше здоровье и даже улучшить его.

Завтрак стимулирует отток желчи

"Нарушение оттока чревато ухудшением пищеварения и появлением вторичного воспаления печени и желчных путей, нарушением работы поджелудочной, отсутствием регулярного стула, плохим перевариванием пищи и набором веса. Функциональная активность органов желудочно-кишечного тракта максимальна именно в первой половине дня", – говорится в инстаграм-посте.

Вы избежите лишних перекусов

Если у вас на тарелке будут все важные компоненты здорового питания, то вы будете чувствовать сытость на протяжении всего утра. Если на работе вам нужно много энергии, обязательно включите завтрак в свой рацион и не пропускайте его.



Не пропускайте утренний прием пищи / Фото Pexels

Можно избежать тяги к вредной пище утром

Обратите внимание на такой фактор. Если вы сытно позавтракаете утром, то вам не захочется выпить сладкое капучино или съесть выпечку в первой половине дня.

Улучшается работоспособность

У тех, кто завтракает утром, улучшается память, когнитивные функции, они внимательнее и бдительнее, чем люди, пропускающие первый прием пищи.

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Способствует похудению

"Утром организм физиологически вырабатывает инсулин, чтобы человек получил питательные вещества, глюкоза поступила в клетку и энергия ушла. Если завтракать поздно, то вы просто не наедитесь тем, что собираетесь съесть даже через 2 часа после подъема – захочется больше простых углеводов", – отмечается в посте.

Чтобы вы были уверенны вечером, что утром вам будете чем позавтракать, купите заранее необходимые вам продукты – яйца, сыр, овсянку, овощи и т.д.