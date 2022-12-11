Американські вчені з Університету Тафтса пояснили, чому дуже важливо додавати вітамін D у раціон: це може неабияк вплинути на пам'ять.

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Як вітамін D впливає на пам'ять

Соціологічні дослідження кажуть, що близько 55 мільйонів людей у світі живуть з деменцією. Це синдром стійкого порушення когнітивних функцій внаслідок органічного ураження мозку, який часто пов'язаний з віковими змінами. Вчені побоюються, що кількість хворих зростатиме, зокрема й через старіння населення світу. Тож вони вирішили взятись за розв'язання цієї проблеми та знайти компонент, який став би якісною профілактикою захворювання.

Аби знайти нові методи, варто було зрозуміти головні фактори, які викликають ураження мозку. Значний вплив приписують саме вітаміну D, який відповідає в організмі за багато функцій, зокрема імунні реакції та підтримання здоров'я кісток.

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Вчені закликають вживати більше вітаміну D / Фото Pexels

Хоча досі неясно, як саме вітамін D може впливати на функцію мозку, тепер ми знаємо, що вітамін D присутній у розумних кількостях у людському мозку і, мабуть, корелює з меншим зниженням когнітивної функції,

– пояснює дослідниця Сара Бут, клінічний дієтолог з Університету Раш.

Наразі вчені повідомляють про додаткові дослідження, які потрібні для визначення невропатології в мозку, з якою може бути пов'язаний вітамін D. Первинні результати кажуть, що додавання у раціон вітаміну може зменшити ризики втрати пам'яті на 33%.

Нагадаємо, що харчовими джерелами цього важливого компоненту є жирна риба та збагачені напої, наприклад молоко або апельсиновий сік. Також короткочасне перебування на сонці забезпечує дозу вітаміну D.