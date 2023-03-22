Інколи люди зіштовхуються з алергією на арахіс. На перший погляд, може здатись, що нічого серйозного немає. Але насправді таким людям потрібно уникати протягом життя ковбаси, кексів, печива та інших продуктів, що містять цей горіх.

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Як уникнути алергії на арахіс

Різко знизити ризик розвитку алергії на арахіс можна, коли дитині від 4 до 6 місяців. Для цього необхідно давати немовлятам м'яке арахісове масло або зручні для дитини закуски, а не цілий чи подрібнений арахіс.

Введення цього в раціон може зменшити алергію на арахіс серед населення до 77%. Якщо ви вирішите годувати свою дитину арахісовими продуктами між 6 та 12 місяцями життя, то ефективність значно зменшиться й становитиме 33% захисту. Це пояснюється тим, що переважно алергія розвивається до першого дня народження.



Алергії на арахіс можна уникнути / Фото Pexels

Причиною появи такої алергії є те, що імунна система помилково реагує на білки, які є в горіхах. Це провокує запуск низки реакцій, зокрема випуск гістаміну у кров, що викликає свербіж, набряки, висипання, кашель, нудоту тощо.

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Додавання арахісу у раціон дітей матиме колосальну користь для майбутніх поколінь, переконані науковці. Це підтверджує і досвід Ізраїлю, де немовлятам дають відповідні закуски, а алергії на цей продукт майже немає.