Борьба с этой проблемой легко дается далеко не всем. Если вы не готовы менять образ жизни, но хотите иметь идеальные ножки, есть один действенный способ, сообщает 24 канал.

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Почему возникает целлюлит

Целлюлит – это изменения в подкожно-жировом слое, приводящие к нарушению микроциркуляции крови и оттоку лимфы. Для него характерно появление небольших бугорков на бедрах, ягодицах и животе. Нарушения в клетках не позволяют им выделять продукты жизнедеятельности, но с удвоенной силой накапливают жир, впитывают жидкость, токсины, отходы и прочее. Это со временем делает клетки толстыми, и мы можем их увидеть невооруженным глазом.

Причиной закупорки целлюлитных каналов считают гормональные изменения и нарушения водно-солевого обмена в организме женщины. Так что проблема может возникнуть даже у тех, кто ведет активный образ жизни и правильно питается. Связывают возникновение целлюлита в частности с женскими половыми гормонами – эстрогенами. Для мужчин риски куда ниже, ведь этих гормонов в организме очень мало.



Целлюлит – это вторичный половой признак / Фото Pexels

Именно поэтому целлюлит встречается у 95-98% женщин, а возникает в период после полового созревания.

Часто целлюлит считают проблемой, хотя на самом деле это вторичный половой признак. Негативные стереотипы по поводу "апельсиновой корки" – результат тысяч информационных кампаний, превративших природное явление в проблему. Случилось это в конце XX века, когда подлинное женское тело утратило свою актуальность, а тренды взяли курс на создание одного "идеала".

Поэтому избавиться полностью от бугорков невозможно, так что у вас есть два варианта: встать на путь принятия своего тела, или же борьбы за трендовый идеал. Если второй вариант подарит вам больше уверенности и радости, вот совет, как легко избавиться от целлюлита.

Как без труда уменьшить проявления целлюлита

Совместить приятное с полезным можно и даже нужно. Теплая ванна, расслабляющая в конце рабочего дня, станет самым лучшим лекарством против стресса и целлюлита, если в нее добавить правильные "ингредиенты". И вам не понадобятся дорогостоящие средства, а только простые продукты, которые вы найдете дома.

Добавьте в теплую воду смесь этих трех компонентов: 2 столовых ложки соды, 2 столовых ложки соли и несколько капель эфирного масла (по желанию). Этот раствор хорошо успокаивает нервную систему и делает кожу гладкой и упругой.