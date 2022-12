Напади мігрені не лише впливають на вашу здатність виконувати щоденну роботу, але й загалом знижують якість життя. Спровокувати цей хронічний розлад можуть деякі харчові звички.

Що може викликати мігрені

З 1999 року по 2004 рік вчені провели Національне дослідження здоров'я та харчування, яке опублікували у Nutritional Neuroscience. До експерименту залучили 8953 учасники, 1838 із яких страждали через мігрені. Протягом періоду дослідження вчені намагались знайти харчові причини нападів головного болю.

Вияснилось, що ті, хто був схильний до легкого, помірного та важкого недоїдання, частіше відчували головні болі, які до того ж були більш інтенсивними. У людей із мігренями також прослідкували тенденцію нестачі вітамінів та поживних речовин, таких як харчові волокна, фолат, рибофлавін, селен, калій і магній, а також вітамін А, вітамін В6, вітамін В12, вітамін С і вітамін К.



Не пропускайте прийоми їжі / Фото Pexels

Хмизу у вогнище нападів головного болю підкидувала кава, яку полюбляли учасники, та теоброміни – речовини, що входять до складу шоколаду.

Мене не дивує факт того, що помірне або важке недоїдання пов'язане з мігренню. Мігрень може бути викликана низьким рівнем цукру в крові. Якщо хтось робить довгі інтервали між прийомами їжі, пропускає їжу або виключає основні групи продуктів, зокрема вуглеводи, це може призвести до зниження рівня цукру в крові,

– пояснює експерт Eat This, Not That Сідні Грін.

Також спровокувати погані харчові звички можуть і самі мігрені: через напади головного болю апетит знижується, споживання їжі зменшується, тож мігрень повторюється. Небезпеку для вашого здоров'я несуть і деякі дієти: веганська, вегетаріанська та кето-дієта, які провокують дефіцит вітамінів.