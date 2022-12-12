Якщо ви взялись за відновлення густоти волосся після випадіння, не забудьте виключити ці продукти, які завадять цьому процесу та погіршать ситуацію. Тож запасаємось терпінням та виключаємо з раціону ці продукти.

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Що виключити з раціону, коли випадає волосся

Оброблені закуски

Смачні хрусткі чипси чи сухарики – це, звісно, гарне доповнення для вечірнього перегляду фільму, але точно не корисне. Експерти з питань випадіння волосся застерігають, що такі оброблені продукти містять багато прихованих небезпечних інгредієнтів, про які ви навіть не здогадуєтесь. Зокрема у складі можна знайти багато цукру і ще більше натрію. Доповнить "картину" небезпечний вміст жиру, який є у чипсах, що може спровокувати випадіння волосся та серцеві захворювання.

Коли справа доходить до випадіння волосся, найкраще, що ви можете зробити, це уникати їжі з високим вмістом цукру та солі. Ці два інгредієнти, як відомо, викликають лупу та випадіння волосся,

– пояснює фахівець з мікропігментації шкіри голови Амр Салем.

Згідно з цією порадою, уникати варто і оброблених солодощів, наприклад, цукерок, газованої води та навіть пластівців, які зроблять ваш швидкий сніданок максимально небезпечним.

"По суті, вищий рівень цукру в крові може призвести до підвищення рівня інсуліну, зниження рівня SHBG-білка, більшого ризику зв'язування ДГТ-гормону з волосяними фолікулами та більшого ризику випадіння волосся внаслідок інших захворювань. Я б рекомендував перейти на продукти, які містять глікозиди стевіолу, що є "натуральним замінником цукру", – рекомендує очільник клініки директор Harley Street Hair Transplant Янніс Гіанцідес.

Сіль, цукор, настрій та жири провокують випадіння волосся / Фото Pexels

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Суші

Звісно, суші – це чудове джерело білка, адже їх готують з риби. Самі по собі вони не несуть загрози вашому здоров'ю і тим паче волоссю, проте вміст натрію може все змінити. Мікс небезпечного компонента з білком може спричинити фатальні і не надто приємні наслідки, боротьба з якими забере у вас багато часу та фінансів. А сіль, яка також є у складі, змушує посилено працювати сальні залози та виробляти жир. Також варто зазначити, що велику роль відіграє і вид риби, яку додають у суші.

Така риба, як акула та риба-меч, зазвичай містить багато ртуті. Основна проблема полягає в тому, що ртуть реагує з цинком в нашому організмі. Цинк – метал, який сприяє росту волосся, а ртуть впливає на цей процес, тому ми рекомендуємо не їсти цю рибу,

– застерігає Янніс Гіанцідес.

Що їсти, аби покращити стан волосся

Додайте у раціон більше вітаміну А, який можна знайти у листовій зелені і яйцях. Він сприяє росту волосся. Також потішить своїми корисними складниками і солодка картопля: батат є джерелом бета-каротину, а організм в процесі травлення перетворює цю сполуку на вітамін А.

Також часто причиною випадіння волосся стає не стрес, а те, чим ви його заїдаєте. Тому варто ретельно простежити за всіма перекусами та виключити найшкідливіше з раціону. Не забувайте, що з причиною випадіння волосся варто звернутись до дерматолога, аби вчасно її усунути.