У порівнянні з чоловіками жінки майже у 2 рази частіше стикаються з побічними реакціями під час прийому лікарських препаратів. Вчені знайшли цьому наукове пояснення.

Згідно з дослідженнями, жінки частіше стикаються з побічними ефектами при прийомі лікарських препаратів. Це пов'язано з тим, що клінічні випробування історично базуються на дослідженнях за участю чоловіків.

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Вчені виявили, що Управління з санітарного нагляду за якістю харчових продуктів і медикаментів США часто схвалює ліки та визначає правильні дозування на основі спостережуваного впливу на чоловіків, не беручи до уваги можливість іншої реакції на речовини у жінок.



Дозування лікарських препаратів / Фото Pexels

На думку дослідників це пояснює, чому у жінок побічні реакції спостерігаються майже у 2 рази частіше, ніж у чоловіків. Це дає відповідь й на питання, чому більш ніж у 90% випадків жінки відчувають серйозніші побічні реакції – нудоту, депресію, когнітивні порушення, судоми та збій в роботі серцево-судинної системи.

Жінки виключалися з клінічних фармацевтичних випробувань через потенційні ризики для репродуктивної функції. Сьогодні ми всі можемо спостерігати наслідки цієї гендерної нерівності, адже більшість ліків призначаються жінкам і чоловікам в однакових дозах.

В ході дослідження, вчені проаналізували понад 5000 наукових досліджень фармакокінетики (розділу фармакології, який вивчає, як ліки впливають на організм). Виявилося, що 76 з 86 оцінюваних препаратів по-різному сприймаються чоловіками та жінками.

Коли справа доходить до призначення ліків, не можна покладатися на універсальний підхід, заснований на клінічних випробуваннях, в яких домінують чоловіки, – заявив провідний автор дослідження, професор інтегративної біології Каліфорнійського університету в Берклі Ірвінг Цукер.

Дослідники прийшли до висновку, що такий підхід може призводити до передозування ліками у жінок, відповідно їм необхідна корекція дози, яка базуватиметься на фактичних даних.