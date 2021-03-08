Деякі продукти з нашого звичного раціону негативно відбиваються на артеріальному тиску та провокують гіпертонію. Розповідаємо, які дві групи продуктів варто виключити зі свого раціону, щоб уникнути серйозних ризиків для здоров’я

На жаль, багато продуктів, які, на нашу думку, є корисними, насправді чинять абсолютно протилежний ефект. Наприклад, згідно з даними останніх досліджень, якщо ви боретеся з підвищеним артеріальним тиском, вам варто утримуватися від вживання обробленого м'яса.

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Оброблене м'ясо



Оброблене м'ясо / Фото Pexels

Таке м'ясо вже давно пов'язують із негативним впливом на здоров'я людини. Найчастіше воно входить до раціону людей, які ведуть не найздоровіший спосіб життя. В обробленому м'ясі знаходиться багато шкідливих речовин, які практично відсутні у свіжому продукті.

До обробленого м'яса відносять:

Ковбаси, хот-доги, салямі.

Шинка, в’ялений бекон.

Солоне і в’ялене м’ясо, солонина з яловичини.

Копчене м'ясо.

Сушене м'ясо, в'ялена яловичина.

М'ясні консерви.

В дослідженні опублікованому в Science Direct, вчені перевіряли вплив в'яленого м'яса на артеріальний тиск та виявили, що продукт може принести шкоду для різних вікових груп (від 17 до 40 років).

Консервовані продукти



Консерви підвищують тиск / Фото Pexels

Другим продуктом, який категорично протипоказаний гіпертонікам, вважаються консерви. Попри зручність та швидкість приготування, в їх складі занадто високий рівень натрію. А регулярне вживання таких продуктів може сильно вплинути на показники артеріального тиску.

У новому дослідженні вчені з'ясували, що в сучасних консервованих продуктах міститься бісфенол А, який впливає на кров'яний тиск у людини. Це хімічна сполука широко використовується в різних виробництвах – від пластикових пляшок і харчових контейнерів до стоматологічних пломб і касових чеків. У консервах бісфенол А використовується як підкладка, зазначають дослідники.

Раніше бісфенол А пов’язували з різними захворюваннями, включаючи проблеми з серцем, проблеми розвитку у дітей та високий кров’яний тиск.