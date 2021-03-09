По сравнению с мужчинами женщины почти в 2 раза чаще сталкиваются с побочными реакциями при приеме лекарственных препаратов. Ученые нашли этому научное объяснение.

Согласно с исследованиями, женщины чаще сталкиваются с побочными эффектами при приеме лекарственных препаратов. Это связано с тем, что клинические испытания исторически базируются на исследованиях с участием мужчин.

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Ученые обнаружили, что Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США, часто одобряет лекарства и определяет правильные дозировки на основе наблюдаемого влияния на мужчин, не принимая во внимание возможность другой реакции на вещества у женщин.

Дозировки лекарственных препаратов / Фото Pexels

По мнению исследователей это объясняет, почему у женщин побочные реакции наблюдаются почти в 2 раза чаще, чем у мужчин. Это дает ответ и на вопрос, почему более чем в 90% случаев женщины чувствуют серьезные побочные реакции – тошноту, депрессию, когнитивные нарушения, судороги и сбой в работе сердечно-сосудистой системы.

Женщины исключались из клинических фармацевтических испытаний из-за потенциальных рисков для репродуктивной функции. Сегодня мы все можем наблюдать последствия этого гендерного неравенства, ведь большинство лекарств назначаются женщинам и мужчинам в одинаковых дозах.

В ходе исследования, ученые проанализировали более 5000 научных исследований фармакокинетики (раздела фармакологии, изучающего, как лекарства влияют на организм). Оказалось, что 76 из 86 оцениваемых препаратов по-разному воспринимаются мужчинами и женщинами.

Когда дело доходит до назначения лекарств, нельзя полагаться на универсальный подход, основанный на клинических испытаниях, в которых доминируют мужчины, – заявил ведущий автор исследования, профессор интегративной биологии Калифорнийского университета в Беркли Ирвинг Цукер.

Исследователи пришли к выводу, что такой подход может приводить к передозировке лекарствами у женщин, соответственно им необходима коррекция дозы, базирующейся на фактических данных.