Якщо ви врешті наважились дотримуватись здорового харчування, аби покращити самопочуття та позбутись зайвих кілограмів, вам варто заручитись підтримкою цих ягід.

Цікаво Картопля фрі сенсаційно впливає на молодих чоловіків

Яка ягода найкраща для схуднення

Чи не у всіх ягодах можна знайди потрібні для здорового функціонування організму вітаміни та елементи. Проте існують такі, які зібрали у собі весь можливий максимум, аби забезпечити вас найкращим міксом.

Йдеться про смачну чорницю, яка буквально переповнена антиоксидантами. Вони дуже потрібні вашому організму та сприятимуть процесам омолодження та схуднення. Дієтологиня Тріста Бест пояснює, що антиоксиданти борються з вільними радикалами, які починаю з віком з'являтись в організмі та провокують процеси старіння, які означають не лише появу зморшків, але й негативні зміни у всіх органах та системах.

Антиоксиданти – це поживні компоненти, які допомагають поглинати вільні радикали. Вільні радикали можуть спричинити пошкодження ДНК, старити шкіру та сприяти запалення – усе це стає важливим для боротьби з віком,

– пояснює дієтологиня Алісія Гелвін.

Тож поки антиоксиданти допомагають зменшити запалення в організмі, клітковина та пребіотики, що також містяться в чорниці, живлять наші корисні кишкові бактерії. А цей процес напряму пов'язаний із майбутнім швидким схудненням. Адже разом із мікробіомом покращується процес та темпи травлення.

Ягоди – це завжди чудовий складник правильного раціону. Вони легко замінять улюблені солодощі, але не вплинуть негативно на організм, зокрема рівень глюкози в крові. Проте це можливо з іншими фруктами, які мають високий вміст цукру. А антиоксиданти захищають мозок та підтримують здоров'я серцево-судинної системи.