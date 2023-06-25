Щоб отримати максимум користі від цієї ягоди, потрібно знати головні правила щодо вживання. 24 канал розповідає, скільки ж чорниці можна їсти на день.

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Яка денна норма вживання чорниці

Чорницю відносять до когорти суперфудів та навіть називають "королевою антиоксидантних продуктів". Вона має протизапальну, жарознижувальну та сечогінну дію, нормалізує обмін речовин та виводить важкі елементи з організму.

Окрім цього, поліфеноли захищають ДНК організму від пошкоджень, викликаних старінням, убезпечують від серцевих захворювань, знижують рівень поганого холестерину, борються зі запаленнями й сприяють втраті ваги.



Ягоди треба їсти / Фото Pexels

Відчути усю цю користь можна лише при дотриманні рекомендованої денної норми вживання. Якщо з'їсти понад пів кілограма ягоди, це може спровокувати розлади шлунка чи алергію.

200 – 250 грамів чорниці можна з'їдати, якщо нормально переносите. Але не забувайте про різноманітність у харчуванні. Крім того, здорово заморожувати ягоди, щоб запастися ними й взимку також мати цей цінний продукт у раціоні. Це набагато смачніше і корисніше, ніж таблетки,

– говорить дієтологиня Світлана Фус.

Цю суперягоду можна їсти як окремо, так і поєднувати з кашами чи іншими фруктами, або додавати до різноманітних десертів.