Докторка медичних наук Анант Вінджамурі каже, що головне – уникати оброблених продуктів, які часто містять багато шкідливих жирів, цукру та натрію і можуть сприяти виникненню різних проблем зі здоров'ям. А ще експертка називає ті продукти, які позитивно впливають на тривалість життя.

До слова Ці два суперпродукти треба з'їсти цього літа

Що треба їсти, щоб довше жити

Оливкова олія

Дослідження 2022 року, опубліковане в журналі Американського коледжу кардіології, показало, що люди, які вживали більш ніж половину столової ложки оливкової олії на день, мали на 19% нижчий ризик смерті (з будь-якої причини), ніж ті, хто рідко або ніколи не вживав її. На 29% знижувався ризик смерті від нейродегенеративних захворювань, на 19% – від серцевих захворювань, на 17% – від раку.

Горіхи

Горіхи багаті на ненасичені жири (здорова форма жиру), клітковину, антиоксиданти та певні вітаміни й мінерали, які разом сприяють здоров'ю серця, допомагають контролювати вагу і, можливо, сприяють довголіттю,

– каже Вінджамурі.

Куркума

Містить біологічно активну сполуку з потужними протизапальними та антиоксидантними властивостями. Окрім цього, куркуму пов'язують з меншим ризиком серцевих захворювань, які є основною причиною смерті в США. Рекомендовано вживати продукт із чорним перцем, який допомагає підвищити його біодоступність.



Куркума приємно здивує не лише смаком / Фото Pexels

Цибуля

Це одне з найкращих джерел кверцетину – антиоксиданту, який виконує захисну функцію проти старіння та покращує когнітивні функції.

Цільнозернові продукти

Дослідження Circulation 2016 року показало, що люди, які щодня з'їдали близько 45 грамів цільного зерна, мали нижчий ризик передчасної смерті порівняно з групою, яка їла його менше. Якщо ви не дуже любите хліб, можете включити до свого раціону дикий рис, вівсянку чи цільнозернові каші з низьким вмістом цукру.

Ягоди

Куди ж без ягід, які містять чимало флавоноїдів. Дослідники виявили тісний зв'язок між вживанням продуктів, зокрема чорниці та полуниці, багатих на цю речовину, а також червоного вина, чаю та перцю, і нижчим ризиком смертності.