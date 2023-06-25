Чтобы извлечь максимум пользы от этой ягоды, нужно знать главные правила относительно употреблению. 24 канал рассказывает, сколько же черники можно есть в день.

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Какая дневная норма употребления черники

Чернику относят к когорте суперфудов и даже называют "королевой антиоксидантных продуктов". Она оказывает противовоспалительное, жаропонижающее и мочегонное действие, нормализует обмен веществ и выводит тяжелые элементы из организма.

Кроме того, полифенолы защищают ДНК организма от повреждений, вызванных старением, предохраняют от сердечных заболеваний, снижают уровень плохого холестерина, борются с воспалениями и способствуют потере веса.



Ягоды нужно есть / Фото Pexels

Почувствовать всю эту пользу можно только при соблюдении рекомендуемой дневной нормы употребления. Если есть более полукилограмма ягоды, это может спровоцировать расстройства желудка или аллергию.

200 – 250 граммов черники можно съедать, если нормально переносите. Но не забывайте о разнообразии в питании. Кроме того, здорово замораживать ягоды, чтобы запастись ими и зимой также иметь этот ценный продукт в рационе. Это гораздо вкуснее и полезнее, чем таблетки,

– говорит диетолог Светлана Фус.

Эту суперягоду можно есть как отдельно, так и сочетать с кашами или другими фруктами, или добавлять в разнообразные десерты.