Мы часто игнорируем факт наличия кофеина в чаях, однако каждая чашка любимого напитка содержит от 30–80 миллилитров алкалоида. Как это влияет на организм? Кому противопоказано пить чай? И почему перед употреблением следует дождаться, чтобы напиток остыл, – рассказывает семейный врач.

Чай - самый популярный в мире напиток, не считая воду. Первые упоминания о нем встречаются еще в переписке китайской знати в 3 веке нашей эры. Уже тогда китайцы воспринимали чай, как лечебный напиток, рассказывает в своем Instagram-аккаунте Мария Гункало.

Сегодня, за чаем закрепилась слава универсального напитка, который способен бороться с симптомами многих заболеваний, однако важно знать о месте выращивания и способ обработки листьев. Ведь именно это влияет на полезные свойства и вкус напитка.

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Состав популярных видов чая

Самым популярным во всем мире считается черный чай. За ним следует – зеленый, улун (частично ферментируется) и белый чай.

В состав каждой чашки чая входит:

Кофеин. 1 чашка (240 миллиграммов) содержит около 30–50 миллиграммов алкалоида, а некоторые сорта могут содержать даже 70–80 миллиграммов кофеина. На такой же объем, зеленый неферментированный чай содержит 24–45 миллиграммов кофеина.

1 чашка (240 миллиграммов) содержит около 30–50 миллиграммов алкалоида, а некоторые сорта могут содержать даже 70–80 миллиграммов кофеина. На такой же объем, зеленый неферментированный чай содержит 24–45 миллиграммов кофеина. Антиоксиданты: полифенолы, флавоноиды, кверцетин, теафлавины, катехины.

Также популярность приобретает матча. Это форма зеленого чая, при которой высушенные листья измельчают в порошок (перед сбором чайные кусты затеняют).

Чай и здоровье

Чай – часть здорового сбалансированного рациона.

Некоторые исследования показывают, что употребление чая связано с меньшим риском сердечно-сосудистых заболеваний. Однако для достижения желаемого эффекта, напиток следует употреблять без добавления сахара или меда. Также врач не рекомендует пить горячий чай, поскольку это повышает риски развития патологии пищевода и желудка. Поэтому перед употреблением дайте ему остыть.

Похудение и антиоксиданты

Основной маркетинговый миф заключается в том, что чаи помогут похудеть. Однако исследования влияния чая на уменьшение массы тела дают мало обещаний.

Факт в том, что чай ​​действительно помогает контролировать губительное действие свободных радикалов в организме. Этот эффект обусловливают полифенолы – флавоноиды, которые действуют как антиоксиданты.

Кому следует ограничить употребление чая

Детям до 5 лет не рекомендованы напитки с кофеином, в том числе чай.

Беременным женщинам рекомендуется ограничить употребление кофеина до 200 миллиграммов в сутки. Ранее достаточно безопасным считалось 300 миллиграммов, но обзор 2020-го года, свидетельствует о возможности негативных последствий даже при употреблении 200 миллиграммов. Альтернативой будут чаи без кофеина.

Чем заменить чаи с кофеином

Чаи без кофеина обрабатывают для удаления большей части природного кофеина из листьев. Они могут содержать следовые количества алкалоида (примерно 2 миллиграмма), однако это не так существенно. Травяные чаи изготавливают не из растения Camellia (собственно чай), а из сухих трав, специй, цветов, фруктов, семян, корней или листьев других растений, которые не содержат кофеина.

К растительным чаям, которые не содержат кофеин, относятся: чаи из ромашки, мяты перечной, ванили, куркумы, имбиря и фруктовой эссенции.