Якщо ви відчуваєте першіння в горлі, яке провокує кашель, значить, – пора заварювати чай! Таке лікування допоможе усунути дискомфорт в горлі, розрідити мокротиння та полегшити його відкашлювання.

Численні дослідження стверджують, що деякі трав'яні чаї здатні полегшувати кашель та усувати побічні симптоми, повідомляє Корисно 24. Завдяки унікальним компонентам та натуральному складу, такі напої володіють протизапальними та протибактеріальними властивостями. Корінь солодки, наприклад, допомагає розріджувати слиз, а мати-й-мачуха чудово справляється з астмою та бронхітом.

Більше про властивості лікувальних чаїв на основі трав – в нашому матеріалі.

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Чай з кореня алтеї



Чай для лікування кашлю / Фото Pexels

Корінь алтеї століттями використовувався в фітотерапії для полегшення кашлю та боротьби з іншими симптомами застудних захворювань. Особливість цієї рослини в тому, що вона працює як фермент, який розріджує мокротиння та зменшує інтенсивність кашлю.

Як приготувати

Розмішайте 1 столову ложку порошку алтеї в склянці кип'яченої води. Накрийте суміш кришкою і дайте настоятися протягом 6–8 годин.

Чай з кореня солодки

Солодка – це одна з найстаріших трав, яку застосовували в стародавній трав'яній медицині. Сьогодні корінь солодки використовується в традиційній медицині для лікування різних захворювань, включаючи кашель, інфекції та проблеми з травленням.

Солодка може ефективно зупиняти ріст деяких бактерій, грибів та вірусів. Хоча вона містить сотні рослинних сполук, основним активним компонентом є гліциризин. Він впливає на солодкий смак кореня та відповідає за його антиоксидантні, протизапальні та антимікробні властивості.

Дослідження на мишах показало, що компоненти солодки можуть знизити частоту кашлю від 30–78%, а сполуки солодки можуть діяти як відхаркувальні засоби та сприяти відхаркуванню.

Втім, вживання великої кількості солодки протипоказано, оскільки передозування може викликати підвищений кров'яний тиск або зниження рівня калію. Також напій з кореня не рекомендований вагітним жінкам та людям з захворюваннями серця.

Як приготувати

1 столову ложку подрібненого кореня солодки додати в склянку води та довести суміш до кипіння. Після цього дайте напою охолонути.

Мати-й-мачуха



Чай для лікування кашлю / Фото Pexels

Мати-й-мачуха нерідко використовується як природний засіб для лікування респіраторних захворювань: бронхіт, астма і коклюш. І не дарма. Дослідження на тваринах свідчать, що бутони мати-й-мачухи можуть допомагати при хронічному кашлі.

Як приготувати

Подрібнений в порошок корінь алтеї (4 ст. ложки) перемішайте з листям чи бутонами мати-й-мачухи (4 ст. ложки) та залийте 2-ма склянками окропу. Залийте напій в термос та дайте йому настоятися до 20-ти хвилин.

Чай з чебрецем

Чебрець має антимікробну активність і може бути корисним при лікуванні кашлю. Аналізуючи стан пацієнтів з бронхітом, було виявлено, що екстракт чебрецю зменшує напади кашлю в порівнянні з плацебо.

Як приготувати

Залийте 3 гілочки свіжого чебрецю 1,5–2 склянками окропу та дайте настоятися напою приблизно 5 хвилин. Перед вживанням процідіть

М'ятний чай



Як лікувати кашель / Фото Pexels

М'ята – перевірений засіб для лікування застуди, мігрені та проблем з травленням.

Ряд досліджень показав, що м'ята володіє антимікробними, антиоксидантними та знеболюючими властивостями. Фенольні сполуки включають розмаринову кислоту та флавоноїди, а основні компоненти ефірної олії – ментол і ментон. Якщо ви застуджені, чай з м'яти усуне закладеність носа та полегшить дихання.

Як приготувати

Залийте 15 листків свіжої м'яти 2-ма склянками кип'яченої води та дайте настоятися приблизно 5 хвилин. До напою можна додати мед, імбир та лимон.