Четырехдневная рабочая неделя: как новый тренд улучшает производительность во всем мире
С началом пандемии, все больше компаний переходят на четырехдневную рабочую неделю. Такое нововведение помогает повысить производительность работников и удовлетворенность клиентов. Подробнее о новом тренде – далее.
Источник:Bloomberg
Когда мир перешел в режим изоляции, берлинская технологическая компания Awin сделала то, что и другие – перевела 1000 своих сотрудников на удаленную работу. Уже весной работодатели поняли, что увеличение объемов работы давят на работников, работающих вне офиса. Это и стало поводом провести эксперимент – завершать работу к обеду пятницы.
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Эксперимент оказался удачным – выросли не только продажи и удовлетворение клиентов, но и мотивация работников. Поэтому Awin решила пойти дальше и ввести четырехдневную рабочую неделю для всей компании без сокращений зарплаты. Комментируя свое решение, генеральный директор компании Адам Росс добавил:
Мы убеждены, что счастливые, восторженные и уравновешенные сотрудники гораздо лучше справляются с текущей работой. Они находят рациональные решения и демонстрируют более высокую производительность.
Сегодня тренд на четырехдневную рабочую неделю набирает обороты по всему миру. По данным веб-сайта с вакансиями ZipRecruiter, количество публикаций, в которых упоминается четырехдневный неделю, утроилось за последние 3 года.
Среди компаний, которые уже присоединились к эксперименту – Unilever, один из мировых лидеров на рынке пищевых продуктов и товаров бытовой химии. С декабря все сотрудники новозеландского отделения работают только 4 дня в неделю. Видоизмененный график будет действовать в течение года.
К инициативе присоединился правительство Испании – там рассматривают предложение о предоставлении субсидии компаниям, которые ввели четырехдневную рабочую неделю. Даже Япония, которая славится переработками, обсуждает предложение о предоставлении работникам выходного дня с целью защиты их благосостояния.
Рабочая неделя: от 19 века до сегодня
Как мир переходит на новую рабочую неделю / Фото Pexels
До 19 века большинство работников работали 6 – 7 дней в неделю. Пятидневный рабочий день был введен в 1926 году Генри Фордом, который решил, что рабочие будут покупать больше автомобилей, если у них освободится время. К концу десятилетия большинство американских производителей последовали его примеру.
Германия отменила субботние смены только в 1960-х, после того, как профсоюзы выступили за то, что дети должны проводить больше времени со своими родителями. В течение 2-х последних десятилетий рабочее время в развитых странах постепенно уменьшалось. Франция вступила на этот путь в 2000 году, приняв 35-часовую рабочую неделю. Но не все видят пользу от перехода.
Джек Ма, основатель Alibaba Group Holding Ltd, часто выражает восхищение изнурительной культурой работы своей страны ("966") и считает ее жизненно важной для достижения успеха. Лейбористская партия Великобритании проиграла всеобщие выборы 2019 года, обещая сократить стандартную рабочую неделю до 32 часов. А руководители компаний неохотно сокращают рабочие часы без уменьшения зарплаты, опасаясь снижения объемов производства. Аналитик рынка труда Немецкого экономического института в Кельне Хольгер Шефер, выразил недоверие к идее, что сокращение рабочего времени может сократить прирост производительности.
Впрочем, пандемия предоставила новый толчок к реинжинирингу рабочих мест. По данным исследования Университета Рединга, почти две трети предприятий с четырехдневным недельным отчетом улучшили производительность труда. В августе профсоюз IG Metall, что насчитывает 2,3 миллиона членов, предложил сокращенную рабочую неделю в ответ на кризис в области здравоохранения и в автомобильной промышленности, которая переходит на электромобили. Французский производитель автомобилей Renault SA тоже сделал пятницу выходным днем до середины августа.
Летом мы получим результаты эксперимента Awin, однако Адам Росс говорит, что новый опыт оказался настолько положительным, что он не может представить возвращение к пятидневной рабочей недели.
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