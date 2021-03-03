С началом пандемии, все больше компаний переходят на четырехдневную рабочую неделю. Такое нововведение помогает повысить производительность работников и удовлетворенность клиентов. Подробнее о новом тренде – далее.

Когда мир перешел в режим изоляции, берлинская технологическая компания Awin сделала то, что и другие – перевела 1000 своих сотрудников на удаленную работу. Уже весной работодатели поняли, что увеличение объемов работы давят на работников, работающих вне офиса. Это и стало поводом провести эксперимент – завершать работу к обеду пятницы.

Читайте также Офис на матрасе: что может произойти с вашим телом, если вы долго работаете с кровати

Эксперимент оказался удачным – выросли не только продажи и удовлетворение клиентов, но и мотивация работников. Поэтому Awin решила пойти дальше и ввести четырехдневную рабочую неделю для всей компании без сокращений зарплаты. Комментируя свое решение, генеральный директор компании Адам Росс добавил:

Мы убеждены, что счастливые, восторженные и уравновешенные сотрудники гораздо лучше справляются с текущей работой. Они находят рациональные решения и демонстрируют более высокую производительность.

Сегодня тренд на четырехдневную рабочую неделю набирает обороты по всему миру. По данным веб-сайта с вакансиями ZipRecruiter, количество публикаций, в которых упоминается четырехдневный неделю, утроилось за последние 3 года.

Среди компаний, которые уже присоединились к эксперименту – Unilever, один из мировых лидеров на рынке пищевых продуктов и товаров бытовой химии. С декабря все сотрудники новозеландского отделения работают только 4 дня в неделю. Видоизмененный график будет действовать в течение года.

К инициативе присоединился правительство Испании – там рассматривают предложение о предоставлении субсидии компаниям, которые ввели четырехдневную рабочую неделю. Даже Япония, которая славится переработками, обсуждает предложение о предоставлении работникам выходного дня с целью защиты их благосостояния.

Рабочая неделя: от 19 века до сегодня



Как мир переходит на новую рабочую неделю / Фото Pexels

До 19 века большинство работников работали 6 – 7 дней в неделю. Пятидневный рабочий день был введен в 1926 году Генри Фордом, который решил, что рабочие будут покупать больше автомобилей, если у них освободится время. К концу десятилетия большинство американских производителей последовали его примеру.

Германия отменила субботние смены только в 1960-х, после того, как профсоюзы выступили за то, что дети должны проводить больше времени со своими родителями. В течение 2-х последних десятилетий рабочее время в развитых странах постепенно уменьшалось. Франция вступила на этот путь в 2000 году, приняв 35-часовую рабочую неделю. Но не все видят пользу от перехода.

Джек Ма, основатель Alibaba Group Holding Ltd, часто выражает восхищение изнурительной культурой работы своей страны ("966") и считает ее жизненно важной для достижения успеха. Лейбористская партия Великобритании проиграла всеобщие выборы 2019 года, обещая сократить стандартную рабочую неделю до 32 часов. А руководители компаний неохотно сокращают рабочие часы без уменьшения зарплаты, опасаясь снижения объемов производства. Аналитик рынка труда Немецкого экономического института в Кельне Хольгер Шефер, выразил недоверие к идее, что сокращение рабочего времени может сократить прирост производительности.

Впрочем, пандемия предоставила новый толчок к реинжинирингу рабочих мест. По данным исследования Университета Рединга, почти две трети предприятий с четырехдневным недельным отчетом улучшили производительность труда. В августе профсоюз IG Metall, что насчитывает 2,3 миллиона членов, предложил сокращенную рабочую неделю в ответ на кризис в области здравоохранения и в автомобильной промышленности, которая переходит на электромобили. Французский производитель автомобилей Renault SA тоже сделал пятницу выходным днем ​​до середины августа.

Летом мы получим результаты эксперимента Awin, однако Адам Росс говорит, что новый опыт оказался настолько положительным, что он не может представить возвращение к пятидневной рабочей недели.