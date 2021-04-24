Печінка – це частина шлунково-кишкового тракту. Серед її основних функцій – детоксикація організму, синтез білка і виробництво хімічних речовин, які допомагають перетравлювати їжу. Але це – далеко не повний перелік завдань, з якими щосекунди справляється наш природний "фільтр".

У цій статі ми опишемо не лише головні завдання, які виконує печінка у нашому організмі, а й що відбувається, якщо вона не функціонує належним чином та як зберегти здоров'я цього життєво важливого органу на довгі роки.

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5 важливих фактів про печінку:

Печінка класифікується як залоза. Орган виконує понад 500 функцій. Це єдиний орган у нашому тілі, який здатний регенеруватися. Печінка – найтвердіший орган в організмі. У сучасному світі зловживання алкоголем є однією з основних причин проблем з печінкою.

З чого складається печінка і як виглядає



Здоров'я печінки / Фото Dreamstime

Печінка має червонувато-буре забарвлення і гумоподібну текстуру. Важить від 1,44 до 1,66 кг і розташовується біля шлунка, відразу під легенями. Шкіра є єдиним органом, який є більшим і важчим за печінку.

Печінка має форму, наближену до трикутника і складається з двох часток – правої, яка є більшою і лівої, меншої. Частки розділяє серпоподібна зв’язка – смужка тканини, яка кріпить печінку до діафрагми.

Ззовні цей орган вкриває шар волокнистої фіброзної тканини, яку називають "капсулою Гліссона". Саму капсулу надійно фіксує очеревина – мембрана, яка утворює оболонку черевної порожнини. Це дозволяє печінці залишатися на місці і захищає її від фізичних ушкоджень.

Через відсутність нервових закінчень сама печінка боліти не може, але при її розтягуванні може боліти капсула з больовими рецепторами. Проте це можливо лише на дуже запущених стадіях захворювань.

Як кров надходить у печінку та як із неї виводиться

На відміну від більшості органів, печінка має 2 основних джерел кровопостачання. Ворітна вена постачає збагачену поживними речовинами кров із травної системи, а печінкова артерія – несе насичену киснем кров із серця.

Великі кровоносні судини розгалужуються на невеликі капіляри, кожен з яких закінчується у дольках. Дольки є функціональними одиницями печінки та складаються з мільйонів клітин, які називаються гепатоцитами.

З печінки кров виводиться через 3 печінкові вени.

Які функції виконує печінка

Печінку класифікують як залозу, яка виконує безліч функцій. Важко назвати точну цифру, оскільки вчені продовжують досліджувати цей орган, але вважається, що печінка виконує приблизно 500 різних функцій!

До основних належать:

продукування жовчі . Жовч допомагає тонкому кишечнику розщеплювати і всмоктувати жири, холестерин і деякі вітаміни. Жовч складається з жовчних кислот ("жовчних солей"), холестерину, білірубіну, електролітів та води;

. Жовч допомагає тонкому кишечнику розщеплювати і всмоктувати жири, холестерин і деякі вітаміни. Жовч складається з жовчних кислот ("жовчних солей"), холестерину, білірубіну, електролітів та води; всмоктування і метаболізм білірубіну . Білірубін формується у результаті розщеплення гемоглобіну. Залізо, яке виділяється з гемоглобіну, зберігається у печінці або кістковому мозку і використовується для виробництва наступних поколінь клітин крові;

. Білірубін формується у результаті розщеплення гемоглобіну. Залізо, яке виділяється з гемоглобіну, зберігається у печінці або кістковому мозку і використовується для виробництва наступних поколінь клітин крові; допомога у формуванні згустків крові. Вітамін К необхідний для створення певних коагулянтів, які сприяють згортанню крові. Для засвоєння цього вітаміну потрібна жовч, яка утворюється у печінці. Якщо печінка не продукує достатньої кількості жовчі, фактори згортання крові можуть не вироблятися, а це означає, що у разі кровотечі зупинити її буде практично неможливо;

Вітамін К необхідний для створення певних коагулянтів, які сприяють згортанню крові. Для засвоєння цього вітаміну потрібна жовч, яка утворюється у печінці. Якщо печінка не продукує достатньої кількості жовчі, фактори згортання крові можуть не вироблятися, а це означає, що у разі кровотечі зупинити її буде практично неможливо; метаболізм жирів і білків. Жовч розщеплює жири та протеїни і полегшує їх перетравлення;

Жовч розщеплює жири та протеїни і полегшує їх перетравлення; метаболізм вуглеводів. Вуглеводи зберігаються у печінці у вигляді глікогену і порційно надходять у кров, підтримуючи нормальний рівень глюкози;

Вуглеводи зберігаються у печінці у вигляді глікогену і порційно надходять у кров, підтримуючи нормальний рівень глюкози; зберігання вітамінів і мінералів . У печінці, крім міді, депонується значна кількість вітаміну A, D, E, K та B12. Деяким людям цього запасу може вистачити на цілий рік! У печінці зберігається також залізо, виділене з гемоглобіну (у формі феритину), з якого можуть утворюватися нові еритроцити;

. У печінці, крім міді, депонується значна кількість вітаміну A, D, E, K та B12. Деяким людям цього запасу може вистачити У печінці зберігається також залізо, виділене з гемоглобіну (у формі феритину), з якого можуть утворюватися нові еритроцити; фільтрація крові. Печінка фільтрує і виводить з організму різноманітні сполуки, включаючи гормони, такі як естроген та альдостерон, а також ті, які потрапляють в організм ззовні, зокрема алкоголь і речовини, що входять до складу лікарських препаратів;

Печінка фільтрує і виводить з організму різноманітні сполуки, включаючи гормони, такі як естроген та альдостерон, а також ті, які потрапляють в організм ззовні, зокрема алкоголь і речовини, що входять до складу лікарських препаратів; імунологічна функція. Печінка є частиною одноядерної фагоцитарної системи. Вона містить значну кількість клітин Купфера, які є частиною імунної системи і беруть участь у її діяльності. Ці клітини знищують збудників, які потрапляють у печінку через кишечник;

Печінка є частиною одноядерної фагоцитарної системи. Вона містить значну кількість клітин Купфера, які є частиною імунної системи і беруть участь у її діяльності. Ці клітини знищують збудників, які потрапляють у печінку через кишечник; виробництво альбуміну – основного білка сироватки крові, який відповідає за транспорт жирних кислот і стероїдних гормонів, утримуючи таким чином артеріальний тиск у межах норми і запобігаючи можливому "протіканню" судин;

– основного білка сироватки крові, який відповідає за транспорт жирних кислот і стероїдних гормонів, утримуючи таким чином артеріальний тиск у межах норми і запобігаючи можливому "протіканню" судин; синтез ангіотензиногену. Цей гормон при появі у нирках ферменту, який називається "ренін", звужує кровоносні судини, тим самим підвищуючи тиск крові у них.

Як відновлюється печінка



Лікування печінки / Фото Pexels

Печінка – єдиний вісцеральний орган, який здатен регенеруватися. Ця здатність передбачена еволюцією, адже печінка та функції, які вона виконує, є надзвичайно важливими. Орган може самостійно регенеруватися, навіть якщо 75% його тканини втрачено!

Печінка може повернутися до своїх попередніх розмірів, не втративши при цьому жодної зі своїх функцій.

У ході лабораторних досліджень було встановлено, що при видаленні двох третин печінки у мишей, тканина, яка залишалася, відростала до початкового розміру протягом 5 – 7 днів. У людини процес регенерації відбувається протягом 8 – 15 днів. Нечувані темпи, якщо враховувати розміри і складну будову цього органу. Мине ще кілька тижнів і нова тканина печінки нічим не відрізнятиметься від початкової!

Процес регенерації забезпечується рядом сполук, зокрема факторами росту і цитокінами. Одними з найважливіших сполук у процесі відновлення цього органу є:

фактор росту гепатоцитів;

інсулін;

трансформуючий фактор росту альфа;

епідермальний фактор росту;

інтерлейкін-6;

норадреналін.

Хвороби печінки: від рідкісних до найбільш поширених

Фасціольоз

Причиною тропічного захворювання є глистяна інвазія. Людина заражається паразитичним черв'яком, відомим як печінковий сисун. Гельмінт може місяцями і навіть роками "ховатися" у печінці, не виказуючи своєї присутності.

Цироз

При цирозі здорові клітини печінки замінюються рубцевою тканиною. Цей процес називається "фіброзом". Патологічний стан може бути спричиненим низкою факторів, зокрема впливом токсинів, результатом зловживання алкоголем і запаленням печінки (гепатитом). На пізніх стадіях клітини печінки руйнуються, що призводить до печінкової недостатності.

Гепатит

Причиною запального процесу у печінці можуть бути як віруси і токсини, так і аутоімунна реакція організму. При важкому перебігу може виникнути печінкова недостатність.

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Алкогольна хвороба печінки

Зловживання алкоголем протягом тривалого періоду може спричинити пошкодження печінки. Алкогольна хвороба печінки – найпоширеніша причина цирозу печінки у світі.

Первинний склерозуючий холангіт

Це серйозне запальне захворювання жовчних проток, яке призводить до їх руйнування. Сьогодні це захворювання не лікується. Вчені припускають, що це – аутоімунне захворювання, однак точна причина його виникнення не відома.

Жирова хвороба печінки

Зазвичай виникає при ожирінні чи зловживанні алкоголем. При жировій хворобі печінки у клітинах цього органу накопичуються жирові вакуолі. Якщо захворювання не виникло у результаті зловживання спиртними напоями, цей стан називають "неалкогольною жировою хворобою печінки".

Синдром Жільбера

Генетичне порушення, яке спостерігається у 3 – 12% населення. При цьому синдромі білірубін не розщеплюється повністю. У людини може спостерігатися легка жовтяниця, однак синдром не становить небезпеки для здоров’я.

Рак печінки

Найпоширенішими видами раку печінки є гепатоцелюлярна карцинома та холангіокарцинома. Основні причини виникнення злоякісних пухлин у цьому органі – це алкоголь і гепатит. Проте необхідно зазначити, що первинний рак печінки є рідкісним явищем. У більшості випадків у печінці виявляють метастази пухлин іншої локалізації.

Як знати, що печінка – хвора

Захворювання печінки не завжди мають виражену симптоматику.

Серед симптомів можна виділити зокрема:

пожовтіння шкіри і білків очей (жовтяниця);

біль у животі чи/та набряк черевної порожнини;

набряк ніг (щиколоток);

свербіж шкіри;

темний колір сечі;

блідий колір калу;

хронічна втома;

нудота і/чи блювота;

втрата апетиту;

тенденція до утворення синців навіть від незначного ушкодження.

Фактори, які можуть підвищити ризик виникнення захворювань печінки:

зловживання алкоголем;

ожиріння;

діабет 2-ого типу;

тату і пірсинг, ін’єкції із використанням спільної голки, переливання крові, контакт із кров’ю чи іншими рідинами сторонніх осіб, незахищений секс (через ризики зараження парентеральними вірусними гепатитами);

контакт із певними хімікатами чи токсинами;

спадкова схильність до захворювань печінки.

Як зберегти орган здоровим



Дотримуйтеся збалансованої дієти / Фото Pexels

Дотримуючись певних превентивних заходів, можна суттєво знизити ризик виникнення захворювань печінки:

Дотримуйтеся дієти . Оскільки печінка відповідає за перетравлення жирів, при вживанні занадто великої їх кількості орган зазнає додаткового навантаження, що може призвести до порушень у його роботі. Ожиріння також є однією з причин жирової хвороби печінки;

. Оскільки печінка відповідає за перетравлення жирів, при вживанні занадто великої їх кількості орган зазнає додаткового навантаження, що може призвести до порушень у його роботі. Ожиріння також є однією з причин жирової хвороби печінки; Вживаючи алкоголь, знайте міру . У процесі розщеплення алкоголю у печінці утворюються токсичні хімічні речовини, такі як ацетальдегід, а також вільні радикали. Ось чому споживання занадто великої кількості алкоголю з часом викликає цироз печінки;

. У процесі розщеплення алкоголю у печінці утворюються токсичні хімічні речовини, такі як ацетальдегід, а також вільні радикали. Ось чому споживання занадто великої кількості алкоголю з часом викликає цироз печінки; Поставтесь відповідально до прийому ліків. Приймайте препарати, які відпускаються за рецептом або без рецепта лише за необхідністю і лише у рекомендованих дозах. На період прийому медикаментів (будь-яких) відмовтеся від вживання алкоголю! Проконсультуйтеся із лікарем щодо можливості одночасного застосування рослинних добавок або ліків, які відпускаються за рецептом чи без нього;

Приймайте препарати, які відпускаються за рецептом або без рецепта лише за необхідністю і лише у рекомендованих дозах. На період прийому медикаментів (будь-яких) відмовтеся від вживання алкоголю! Проконсультуйтеся із лікарем щодо можливості одночасного застосування рослинних добавок або ліків, які відпускаються за рецептом чи без нього; Уникайте вдихання хімічних речовин . Фарбувальні роботи або роботи із застосуванням потужних хімічних засобів слід проводити у добре провітрюваному приміщенні із застосуванням засобів індивідуального захисту (захисної маски чи респіратора). Хімічні речовини, які потрапляють у повітря у процесі робіт, можуть ушкодити печінку, оскільки саме вона відповідає за нейтралізацію всіх токсинів, що потрапляють в організм;

. Фарбувальні роботи або роботи із застосуванням потужних хімічних засобів слід проводити у добре провітрюваному приміщенні із застосуванням засобів індивідуального захисту (захисної маски чи респіратора). Хімічні речовини, які потрапляють у повітря у процесі робіт, можуть ушкодити печінку, оскільки саме вона відповідає за нейтралізацію всіх токсинів, що потрапляють в організм; Вакцинуйтеся. Вакцинація захистить вас від вірусних гепатитів А чи В, які потрапивши в організм, почнуть атакувати печінку. Збудник малярії росте і розмножується саме у печінці, а жовта лихоманка може призвести до печінкової недостатності. Цим захворюванням можна запобігти, зробивши від них щеплення.

Не забувайте, що проти вірусного гепатиту С вакцини не існує

Практикуйте безпечний секс (із використанням презервативів);

(із використанням презервативів); Робіть пірсинг і татуювання у салонах, які мають на це ліцензію і пройшли всі необхідні перевірки;

і пройшли всі необхідні перевірки; Уникайте контакту з кров’ю та іншими тілесними рідинами інших людей, а якщо таке вже й трапилося, – обов’язково зверніться до лікаря. Вірусні гепатити можуть передаватися через випадковий укол голкою, а також при проведенні манікюру чи медичних маніпуляцій, якщо на інструментах залишилася кров або інші біологічні рідини. Не позичайте нікому своєї бритви чи зубної щітки і не користуйтеся чужими;

інших людей, а якщо таке вже й трапилося, – обов’язково зверніться до лікаря. Вірусні гепатити можуть передаватися через випадковий укол голкою, а також при проведенні манікюру чи медичних маніпуляцій, якщо на інструментах залишилася кров або інші біологічні рідини. Не позичайте нікому своєї бритви чи зубної щітки і не користуйтеся чужими; Споживайте їжу безпечно. Ретельно мийте руки перед прийомом або приготуванням їжі. Якщо подорожуєте країною з несприятливою епідеміологічною ситуацією, пийте лише бутильовану воду, регулярно мийте руки і чистіть зуби.

Попри те, що печінка має здатність до регенерації, важливо стежити за її станом. Це дозволить вам залишатися здоровим і сповненим енергії.