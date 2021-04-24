Печень является частью желудочно-кишечного тракта. Основные её функции – детоксикация организма, производство белка и синтез химических веществ, способствующих перевариванию пищи. Но это далеко не полный перечень задач, с которыми каждую секунду справляется наш природный "фильтр".

В этой статье мы опишем не только главные задачи, которые выполняет печень в нашем организме, но и что происходит, если она не функционирует должным образом и как сохранить здоровье этого жизненно важного органа на долгие годы.

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5 важных фактов о печени:

Печень классифицируется как железа. Выполняет более полтысячи функций. Это единственный орган в нашем теле, способный регенерироваться. Печень -самый твердый орган в организме. Одна из основных причин, почему печень современного человека болеет – злоупотребление алкоголем.

Из чего состоит печень и как выглядит



Здоровье печени / Фото Dreamstime

Цвет печени – красновато-бурый. Текстура – резиноподобная. Весит от 1,44 до 1,66 килограммов и располагается возле желудка, сразу под легкими. Превышает печень по размеру и весу только один орган – кожа.

Печень имеет форму, приближенную к треугольнику и состоит из двух частей – правой, которая является большей и левой – меньшей. Части разделяет серпообразная связка – полоска ткани, которая крепит печень к диафрагме.

Внешне этот орган покрывает слой волокнистой фиброзной ткани – капсула Глиссона. Саму капсулу надежно фиксирует брюшина – мембрана, которая образует оболочку брюшной полости. Это позволяет печени оставаться на месте и служит её защитой от физических повреждений.

Ввиду отсутствия нервных окончаний в ней, сама печень не болит. То, что мы чувствуем, как боль в печени – следствие растяжения ее капсулы, поскольку в ней присутствуют болевые рецепторы. Однако это возможно только на очень запущенных стадиях заболеваний этого органа.

Как кровь поступает в печень и как из нее выводится

Печень имеет 2 ключевых источника кровоснабжения, чем существенно отличается от большинства других органов. Кровь, обогащенную питательными веществами поставляет воротная вена (из пищеварительной системы), а печеночная артерия несет насыщенную кислородом кровь из сердца.

Крупные кровеносные сосуды разветвляются на капилляры, каждый из которых кровоснабжает дольку. Дольки являются функциональными единицами печени и состоят из миллионов клеток – гепатоцитов.

Из печени кровь выводится через 3 печеночные вены.

Какие функции выполняет печень

Печень является железой, выполняющей большое количество функций. Сложно определить точную цифру, поскольку ученые продолжают исследовать этот орган, но считается, что печень выполняет не менее полтысячи различных функций.

К основным относятся:

выработка желчи , обеспечивающей надлежащую работу тонкого кишечника, который расщепляет и всасывает жиры и некоторые витамины. В состав желчи входят желчные кислоты ("желчные соли"), холестерин, билирубин, электролиты и вода;

, обеспечивающей надлежащую работу тонкого кишечника, который расщепляет и всасывает жиры и некоторые витамины. В состав желчи входят желчные кислоты ("желчные соли"), холестерин, билирубин, электролиты и вода; всасывание и метаболизм билирубина . Билирубин формируется в результате расщепления гемоглобина. Железо, которое выделяется из гемоглобина, хранится в костном мозге и печени и используется для производства следующих поколений клеток крови;

. Билирубин формируется в результате расщепления гемоглобина. Железо, которое выделяется из гемоглобина, хранится в костном мозге и печени и используется для производства следующих поколений клеток крови; помощь в формировании сгустков крови . Витамин К помогает создавать определенные коагулянты, способствующие свертыванию крови. Для усвоения этого витамина нужна желчь, которая образуется в печени. Если печень не производит достаточного количества желчи, факторы свертывания крови могут не производиться, а это значит, что могут возникнуть серьезные проблемы с остановкой кровотечения;

. Витамин К помогает создавать определенные коагулянты, способствующие свертыванию крови. Для усвоения этого витамина нужна желчь, которая образуется в печени. Если печень не производит достаточного количества желчи, факторы свертывания крови могут не производиться, а это значит, что могут возникнуть серьезные проблемы с остановкой кровотечения; метаболизм жиров и белков. Желчь расщепляет жиры и протеины и облегчает их переваривание;

Желчь расщепляет жиры и протеины и облегчает их переваривание; метаболизм углеводов . Углеводы аккумулируются в печени в виде гликогена и порционно поступают в кровь, поддерживая нормальный уровень глюкозы;

. Углеводы аккумулируются в печени в виде гликогена и порционно поступают в кровь, поддерживая нормальный уровень глюкозы; депо витаминов и минералов. Кроме меди, в печени депонируется значительное количество витамина A, D, E, K и B12. Некоторым людям этого запаса может хватить на целый год ! В печени сохраняется также железо, выделенное из гемоглобина (в форме ферритина), из которого могут образовываться новые эритроциты;

Кроме меди, в печени депонируется значительное количество витамина A, D, E, K и B12. Некоторым людям ! В печени сохраняется также железо, выделенное из гемоглобина (в форме ферритина), из которого могут образовываться новые эритроциты; фильтрация крови . Печень фильтрует и выводит из организма различные соединения, включая гормоны эстроген и альдостерон, а также те, которые попадают в организм извне, в частности алкоголь и вещества, входящие в состав лекарственных препаратов;

. Печень фильтрует и выводит из организма различные соединения, включая гормоны эстроген и альдостерон, а также те, которые попадают в организм извне, в частности алкоголь и вещества, входящие в состав лекарственных препаратов; иммунологическая защита. Печень является частью одноядерной фагоцитарной системы. Она содержит значительное количество клеток Купфера, которые являются частью иммунной системы и участвуют в ее деятельности. Эти клетки уничтожают возбудителей, которые через кишечник попадают в печень;

Печень является частью одноядерной фагоцитарной системы. Она содержит значительное количество клеток Купфера, которые являются частью иммунной системы и участвуют в ее деятельности. Эти клетки уничтожают возбудителей, которые через кишечник попадают в печень; синтез альбумина – основного белка сыворотки крови, который отвечает за транспорт стероидных гормонов и жирных кислот, удерживая таким образом артериальное давление в пределах нормы и предотвращая возможное "протекание" сосудов;

– основного белка сыворотки крови, который отвечает за транспорт стероидных гормонов и жирных кислот, удерживая таким образом артериальное давление в пределах нормы и предотвращая возможное "протекание" сосудов; производство ангиотензиногена – гормона, который при появлении в почках фермента ренина, сужает кровеносные сосуды, тем самым повышая давление крови в них.

Как восстанавливается печень



Лечение печени / Фото Pexels

Печень является единственным внутренним органом, способным регенерироваться. Эта способность предусмотрена эволюцией, ведь печень и функции, которые она выполняет, очень важны. Орган может самостоятельно регенерироваться, даже если 75% его ткани утеряно!

Печень может вернуться к своим прежним размерам, не потеряв при этом ни одной из своих функций.

В ходе лабораторных исследований было установлено, что при удалении двух третей печени у мышей, ткань, которая оставалась, отрастала к первоначальному своему размеру за 5 – 7 дней. У человека процесс регенерации происходит в течение 8 – 15 дней. Неслыханные темпы, если учитывать размеры и сложное строение этого органа. Пройдет еще несколько недель и восстановленная ткань печени не будет ничем отличаться от первоначальной!

Процесс регенерации обеспечивается рядом соединений:

фактором роста гепатоцитов;

инсулином;

трансформирующим фактором роста альфа;

эпидермальным фактором роста;

интерлейкином-6;

норадреналином.

Болезни печени: от редких к наиболее распространенным

Фасциолез

Причина – глистная инвазия. Человек заражается паразитическим червем – печеночным сосальщиком. Гельминт может месяцами и даже годами "прятаться" в печени, не выдавая своего присутствия. Фасциолез считается тропической болезнью.

Цирроз

При циррозе здоровые гепатоциты (клетки печени) заменяются рубцовой тканью. Этот процесс называется "фиброзом". Патологическое состояние может вызываться многими факторами, в частности влиянием токсинов, результатом злоупотребления спиртным и гепатитом, то есть воспалением печени. На поздних стадиях клетки печени разрушаются, что приводит к печеночной недостаточности.

Гепатит

Причиной воспаления печени могут быть как вирусы и токсины, так и аутоиммунная реакция организма. Тяжелое течение характеризуется развитием печеночной недостаточности.

Алкогольная болезнь печени

Если злоупотреблять спиртными напитками длительное время, это может привести к повреждению печени. Алкогольная болезнь печени – самая распространенная в мире причина цирроза.

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Первичный склерозирующий холангит

Под этим сложным названием прячется разрушение желчных протоков, являющееся следствием серьезного их воспаления. На сегодняшний день лечения этого заболевания не существует. Также не известна причина его возникновения. Ученые предполагают, что это – аутоиммунное заболевание.

Жировая болезнь печени

Обычно является следствием ожирения или злоупотребления алкоголем. В клетках этого органа накапливаются жировые вакуоли. Если это связано с злоупотреблением спиртными напитками, состояние называют "неалкогольной жировой болезнью печени".

Синдром Жильбера

Так называют генетическое нарушение, наблюдаемое у 3 – 12% населения. При этом синдроме билирубин не расщепляется полностью. У человека может наблюдаться легкая желтуха, однако синдром не представляет опасности для здоровья.

Рак печени

Наиболее распространенные его виды – холангиокарцинома и гепатоцеллюлярная карцинома. Основные причины возникновения – алкоголь и гепатит. Однако необходимо отметить, что первичный рак печени является редким явлением. В большинстве случаев в печени обнаруживают метастазы опухолей другой локализации.

Как знать, что печень больная

Заболевания печени не всегда имеет выраженную симптоматику.

Среди симптомов можно выделить в частности:

пожелтение кожи и белков глаз (желтуха);

боль в животе и/или отек брюшной полости;

отек ног (лодыжек);

кожный зуд;

потемнение мочи;

бледный цвет кала;

хроническая усталость;

тошнота и/или рвота;

потеря аппетита;

тенденция к образованию синяков даже от незначительного повреждения.

Факторы, которые могут повысить риск возникновения болезней печени:

злоупотребление спиртными напитками;

диабет 2-ого типа;

ожирение;

тату и пирсинг, инъекции с использованием общей иглы, переливания крови, контакт с кровью или другими жидкостями посторонних лиц, незащищенный секс (из-за риска инфицирования парентеральными вирусными гепатитами);

контакт с определенными химикатами или токсинами;

наследственная предрасположенность к болезням печени.

Как сохранить печень здоровой



Придерживайтесь сбалансированной диеты / Фото Pexels

Соблюдая определенные превентивные меры, можно существенно снизить риск возникновения заболеваний печени:

Придерживайтесь диеты. Ввиду того, что печень отвечает за переваривание жиров, если употреблять слишком большое их количество, орган будет нести дополнительную нагрузку, что может привести к нарушениям в его работе. Ожирение также является одним из факторов риска развития жировой болезни печени;

Ввиду того, что печень отвечает за переваривание жиров, если употреблять слишком большое их количество, орган будет нести дополнительную нагрузку, что может привести к нарушениям в его работе. Ожирение также является одним из факторов риска развития жировой болезни печени; Употребляя алкоголь, соблюдайте меру. В процессе расщепления алкоголя в печени образуются токсичные химические вещества, такие как ацетальдегид, а также свободные радикалы. Вот почему употребление алкоголя в больших количествах со временем может привести к развитию цирроза печени;

В процессе расщепления алкоголя в печени образуются токсичные химические вещества, такие как ацетальдегид, а также свободные радикалы. Вот почему употребление алкоголя в больших количествах со временем может привести к развитию цирроза печени; Относитесь ответственно к приему лекарств . Принимайте препараты, которые отпускаются по рецепту или без рецепта только при необходимости и только в рекомендованных дозах. На период приема медикаментов (любых) откажитесь от употребления алкоголя! Проконсультируйтесь с врачом о возможности одновременного применения растительных добавок или лекарств, отпускаемых по рецепту либо без него;

. Принимайте препараты, которые отпускаются по рецепту или без рецепта только при необходимости и только в рекомендованных дозах. На период приема медикаментов (любых) откажитесь от употребления алкоголя! Проконсультируйтесь с врачом о возможности одновременного применения растительных добавок или лекарств, отпускаемых по рецепту либо без него; Избегайте вдыхания химических веществ . Покраска или работы с применением сильнодействующих химических средств следует проводить в помещении, которое хорошо проветривается, с применением средств индивидуальной защиты (защитной маски или респиратора). Химические вещества, которые попадают в воздух в процессе работ, могут повредить печень, поскольку именно она отвечает за нейтрализацию всех поступивших в организм токсинов;

. Покраска или работы с применением сильнодействующих химических средств следует проводить в помещении, которое хорошо проветривается, с применением средств индивидуальной защиты (защитной маски или респиратора). Химические вещества, которые попадают в воздух в процессе работ, могут повредить печень, поскольку именно она отвечает за нейтрализацию всех поступивших в организм токсинов; Вакцинируйтесь. Вакцинация защитит вас от вирусных гепатитов А и В, которые попав в организм, начнут атаковать печень. Возбудитель малярии, попав в организм человека, "мигрирует" в печень, где растет и размножается. Желтая лихорадка может приводить к печеночной недостаточности. От этих болезней можно защититься, сделав от них прививки.

Не забывайте: против гепатита С вакцины не существует

Практикуйте безопасный секс (с использованием презервативов);

(с использованием презервативов); Делайте пирсинг и татуировки в салонах, которые имеют на это лицензию и прошли все необходимые проверки;

и прошли все необходимые проверки; Избегайте контакта с кровью и другими телесными жидкостями других людей , а если такое и случилось – обязательно обратитесь к врачу. Вирусные гепатиты могут передаваться через случайный укол иглой, а также при проведении маникюра или медицинских манипуляций, если на инструментах осталась кровь или другие биологические жидкости. Не одалживайте никому своей бритвы или зубной щетки и не пользуйтесь чужими;

, а если такое и случилось – обязательно обратитесь к врачу. Вирусные гепатиты могут передаваться через случайный укол иглой, а также при проведении маникюра или медицинских манипуляций, если на инструментах осталась кровь или другие биологические жидкости. Не одалживайте никому своей бритвы или зубной щетки и не пользуйтесь чужими; Тщательно мойте руки перед приемом или приготовлением пищи. Если путешествуете по стране с неблагополучной эпидемиологической ситуацией, пейте только бутилированную воду, регулярно мойте руки, и чистите зубы.

Несмотря на то, что печень обладает способностью к регенерации, важно следить за ее состоянием. Это позволит вам оставаться здоровым и полным энергии.