Неважливо, де ви працюєте: вдома чи в офісі, практично весь робочий день проходить в приміщенні. Звісно, при цьому ми потерпаємо від дефіциту свіжого повітря. Щоб відновити баланс та допомогти організму дихати, експерти радять посадити ці вазонки.

Джерело: Womens Health

Серед порад, як почуватися краще та вести здоровий спосіб життя, ви точно знайдете пункт про регулярні прогулянки на свіжому повітрі. Час проведений на природі стимулює роботу мозку, сприяє розслабленню та зменшує запалення. Але, що робити, якщо часу на прогулянки просто не вистачає?

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Один із найпростіших способів об'єднати природу та роботу у квартирі чи офісі – облаштування приміщення правильними кімнатними рослинами. Кожен із цих варіантів не лише додасть затишку, але й допоможе очистити повітря та відпочити.

Англійський плющ



Плющ звичайний вдома / Фото Pexels

Ця проста та невибаглива в догляді лоза, чудово доповнить інтер'єр. Окрім цього, звичайний плющ може допомогти зменшити цвіль у вашому домі чи офісі.

Фікус еластік



Фікус еластік / Фото Unsplash

Окрім того, що подібні рослини є чудовим доповненням до інтер'єру, вони з легкістю виводять токсини, що потрапляють у повітря та боряться з рядом паразитів. Дослідження довели, що один вазонок допомагає мінімізовувати кількість формальдегіду в повітрі.

Формальдегід – це хімічна речовина, яка оточує людину усюди. Він використовується, як антисептик і консервант. Найбільша концентрація речовини знаходиться в меблях, тютюновому димі, смозі, вихлопних газах автомобілів)



Щоб активізувати цю неймовірну здатність рослини, варто протирати її листки вологим рушником. Таким чином вони розкриють свої пори для оптимального очищення повітря.

Нефролепіс піднесений



Чим корисна папороть / Фото Unsplash

Папороть теж підходить для видалення забруднювачів повітря, зокрема формальдегіду, ксилолу та толуолу, які здатні провокувати головний біль, проблеми з диханням та ріст ракових клітин. Окрім цього такі рослини боряться із сухістю приміщення, яка виникає в опалювальний сезон, підвищуючи вологість повітря в приміщенні.

Діпсіс жовтуватий



Чому корисно саджати пальму / Фото Unsplash

Дослідження NASA 1989 року назвало пальму одним з найпотужніших очищувальних засобів, які можна встановити вдома. Рослина зменшує кількість формальдегіду із внутрішнього середовища та ефективно зволожує і очищає повітря.

Спатіфілум



Чому корисно саджати лілію / Фото Unsplash

Дослідження NASA показують, що лілія може відфільтровувати бензол, формальдегід, трихлоретилен, ксилол, толуол та аміак. Ці токсини можуть спричинити головний біль та проблеми з диханням. Також лілія зменшує кількість плісняви, яка посилює алергію та симптоми астми. Фахівці навіть радять тримати горщик з вазонком у ванній кімнаті, щоб контролювати розмноження плісняви.

Сансев'єрія трисмугова



Сансев'єрія трисмугова в інтер'єрі / Фото Unsplash

Такі вазонки можуть видаляти з повітря широкий спектр речовин, включаючи бензол, формальдегід, трихлоретилен, ксилол та толуол. Листки сансев'єрії також використовують для лікування подразнення шкіри. А той факт, що їх легко вирощувати, робить цю рослину найкращим вибором для оформлення вашого дому.

Філодендрон



Вид філодендронових / Фото Unsplash

Вирощувати філодендрони надзвичайно просто, вони очищають повітря від формальдегіду та ксилолу – токсину, що міститься в клеях, який може потрапити у ваш дім чи офіс після проведення ремонтних робіт.