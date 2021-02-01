Дышите полной грудью 7 растений, которые помогут очистить воздух
Неважно, где вы работаете: дома или в офисе, практически весь рабочий день проходит в помещении. Конечно, при этом мы страдаем от дефицита свежего воздуха. Чтобы восстановить баланс и помочь организму дышать, эксперты советуют посадить эти вазоны.
Источник: Womens Health
Среди советов, как чувствовать себя лучше и вести здоровый образ жизни, вы точно найдете пункт о регулярных прогулках на свежем воздухе. Время проведенное на природе стимулирует работу мозга, способствует расслаблению и уменьшает воспаление. Но, что делать, если времени на прогулки просто не хватает?
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Один из самых простых способов объединить природу и работу в квартире или офисе – обустройство помещения правильными комнатными растениями. Каждый из этих вариантов не только добавит уюта, но и поможет очистить воздух и отдохнуть.
Английский плющ
Плющ обыкновенный дома / Фото Pexels
Эта простая и неприхотливая в уходе лоза, прекрасно дополнит интерьер. Кроме этого, обычный плющ может помочь уменьшить плесень в вашем доме или офисе.
Фикус эластик
Фикус эластик / Фото Unsplash
Кроме того, что подобные растения являются прекрасным дополнением к интерьеру, они с легкостью выводят токсины, попадающие в воздух и борются с рядом паразитов. Исследования доказали, что один вазон помогает минимизировать количество формальдегида в воздухе.
Чтобы активизировать эту невероятную способность растения, следует протирать ее листья влажным полотенцем. Таким образом они раскроют свои поры для оптимальной очистки воздуха.
Нефролепис возвышенный
Чем полезен папоротник / Фото Unsplash
Папоротник тоже подходит для удаления загрязнителей воздуха, в частности формальдегида, ксилола и толуола, которые способны провоцировать головную боль, проблемы с дыханием и рост раковых клеток. Кроме этого такие растения борются с сухостью помещения, которая возникает в отопительный сезон, повышая влажность воздуха в помещении.
Дипсис желтоватый
Почему полезно сажать пальму / Фото Unsplash
Исследования NASA 1989 назвало пальму одним из самых мощных очищающих средств, которые можно установить дома. Растение уменьшает количество формальдегида из внутренней среды и эффективно увлажняет и очищает воздух.
Спатифиллум
Почему полезно сажать лилии / Фото Unsplash
Исследования NASA показывают, что лилия может отфильтровывать бензол, формальдегид, трихлорэтилен, ксилол, толуол и аммиак. Эти токсины могут вызвать головную боль и проблемы с дыханием. Также лилия уменьшает количество плесени, которая усиливает аллергию и симптомы астмы. Специалисты даже советуют держать горшок с вазоном в ванной комнате, чтобы контролировать размножение плесени.
Сансевиерия трехполосная
Сансевиерия трехполосная в интерьере / Фото Unsplash
Такие вазоны могут удалять из воздуха широкий спектр веществ, включая бензол, формальдегид, трихлорэтилен, ксилол и толуол. Листья сансевиерии также используют для лечения раздражения кожи. А тот факт, что их легко выращивать, делает это растение лучшим выбором для оформления дома.
Филодендрон
Вид филодендронових / Фото Unsplash
Выращивать филодендроны чрезвычайно просто, они очищают воздух от формальдегида и ксилола – токсина, содержащегося в клеях, который может попасть в ваш дом или офис после проведения ремонтных работ.
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