Неважно, где вы работаете: дома или в офисе, практически весь рабочий день проходит в помещении. Конечно, при этом мы страдаем от дефицита свежего воздуха. Чтобы восстановить баланс и помочь организму дышать, эксперты советуют посадить эти вазоны.

Источник: Womens Health

Среди советов, как чувствовать себя лучше и вести здоровый образ жизни, вы точно найдете пункт о регулярных прогулках на свежем воздухе. Время проведенное на природе стимулирует работу мозга, способствует расслаблению и уменьшает воспаление. Но, что делать, если времени на прогулки просто не хватает?

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Один из самых простых способов объединить природу и работу в квартире или офисе – обустройство помещения правильными комнатными растениями. Каждый из этих вариантов не только добавит уюта, но и поможет очистить воздух и отдохнуть.

Английский плющ



Плющ обыкновенный дома / Фото Pexels

Эта простая и неприхотливая в уходе лоза, прекрасно дополнит интерьер. Кроме этого, обычный плющ может помочь уменьшить плесень в вашем доме или офисе.

Фикус эластик



Фикус эластик / Фото Unsplash

Кроме того, что подобные растения являются прекрасным дополнением к интерьеру, они с легкостью выводят токсины, попадающие в воздух и борются с рядом паразитов. Исследования доказали, что один вазон помогает минимизировать количество формальдегида в воздухе.

Формальдегид – это вещество, которое окружает человека повсюду. Он используется, как антисептик и консервант. Наибольшая концентрация вещества находится в мебели, табачном дыме, смоге, выхлопных газах автомобилей.

Чтобы активизировать эту невероятную способность растения, следует протирать ее листья влажным полотенцем. Таким образом они раскроют свои поры для оптимальной очистки воздуха.

Нефролепис возвышенный



Чем полезен папоротник / Фото Unsplash

Папоротник тоже подходит для удаления загрязнителей воздуха, в частности формальдегида, ксилола и толуола, которые способны провоцировать головную боль, проблемы с дыханием и рост раковых клеток. Кроме этого такие растения борются с сухостью помещения, которая возникает в отопительный сезон, повышая влажность воздуха в помещении.

Дипсис желтоватый



Почему полезно сажать пальму / Фото Unsplash

Исследования NASA 1989 назвало пальму одним из самых мощных очищающих средств, которые можно установить дома. Растение уменьшает количество формальдегида из внутренней среды и эффективно увлажняет и очищает воздух.

Спатифиллум



Почему полезно сажать лилии / Фото Unsplash

Исследования NASA показывают, что лилия может отфильтровывать бензол, формальдегид, трихлорэтилен, ксилол, толуол и аммиак. Эти токсины могут вызвать головную боль и проблемы с дыханием. Также лилия уменьшает количество плесени, которая усиливает аллергию и симптомы астмы. Специалисты даже советуют держать горшок с вазоном в ванной комнате, чтобы контролировать размножение плесени.

Сансевиерия трехполосная



Сансевиерия трехполосная в интерьере / Фото Unsplash

Такие вазоны могут удалять из воздуха широкий спектр веществ, включая бензол, формальдегид, трихлорэтилен, ксилол и толуол. Листья сансевиерии также используют для лечения раздражения кожи. А тот факт, что их легко выращивать, делает это растение лучшим выбором для оформления дома.

Филодендрон



Вид филодендронових / Фото Unsplash

Выращивать филодендроны чрезвычайно просто, они очищают воздух от формальдегида и ксилола – токсина, содержащегося в клеях, который может попасть в ваш дом или офис после проведения ремонтных работ.