Ми звикли, що гарячі напої – це простий спосіб релаксації. Однак дієтологи мають інше бачення. Виявляється, що не всі чаї однакові корисні, а неправильно підібрані інгредієнти заважатимуть вам схуднути та подразнюватимуть органи.

Шипшина. масала, імбирний чай та гарячий шоколад – зима дарує такий широкий асортимент улюблених напоїв, проте не всі вони однаково корисні, повідомляє Beautyhack. Що пити для того, щоб почувати себе в тонусі та не набирати зайвих кілограмів? Відповідь на це питання дали дієтологи.

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Глінтвейн

Який глінтвейн пити взимку / Фото Pexels

Алкогольний глінтвейн – поганий вибір. Насамперед через його основний компонент. Червоне вино – неймовірно калорійний продукт, який провокує голод, а значить після вживання однієї чашки глінтвейну, ви зможете з'їсти небажані прості вуглеводи чи іншу шкідливу їжу.

Краща ситуація з безалкогольним глінтвейном, приготовленому з натурального виноградного соку. Але й ним зловживати не варто. Якщо ж ви відчуваєте, що перемерзли – підігрійте натуральний сік, додайте до нього цитрусові, корицю, гвоздику та імбир. Такий рецепт допоможе зігрітися та уникнути застуди.

Настій із шипшини

Шипшина – джерело вітаміну С, який неймовірно важливий для нашого організму взимку. Окрім цього, такий напій є хорошим варіантом, якщо ви шукаєте натуральні та безпечні засоби для профілактики застуди. Вважається, що настій з шипшини пришвидшує одужання та допомагає уникнути ускладнень при вірусно-респіраторних захворюваннях. І все це з мінімальною калорійністю!

Мас ала

Користь масала-чаю / Фото Unsplash

Традиційний індійський чай на основі прянощів та спецій часто використовують для лікування застуди. Втім, мало хто знає, що цей напій тонізує та викликає додаткове вироблення гормонів радості в крові.

Ви можете вживати невеликі дози чаю масала для профілактики зимової хандри. Але не зловживайте напоєм, оскільки в одній порції міститься 35.4 кКал.

Ягідний пунш

Сік і цукор в цьому напої – це джерело зайвих калорій. Якщо вони вам не потрібні – оберіть інший, більш корисний напій.

Гарячий шок олад



Чому варто відмовитися від гарячого шоколаду / Фото Unsplash

Розведений какао-порошок – це не те, що очікує наш організм взимку. Замість високого вмісту какао-бобів, які стимулюють пам'ять та покращують працездатність, хімічний гарячий шоколад лише змінить позначку на вагах (не в кращу сторону). Тож, або обирайте натуральний варіант цього напою, або зовсім відмовтеся від його вживання.

Імбирний чай

Імбирний чай – найкращий напій для зими, особливо, якщо пити його без додавання цукру.

Але є інша сторона медалі. Імбирний чай в великих кількостях може подразнювати оболонку органів шлунково-кишкового тракту при ентериті, виразці, коліті і гастриті. Також напій не рекомендується при жовчнокам'яній хворобі, кровотечах, високому артеріальному тиску, ішемічній хворобі серця та температурі тіла понад 39ºС, тож, попри популярну думку, чай з імбиру краще не пити під час загострення грипу.

Головне правило – не зловживати, адже втрачаючи контроль, ви знівельоване всі корисні властивості продуктів та перетворюєте їх в тягар для свого організму.