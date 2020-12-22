Мы привыкли, что горячие напитки – это простой способ релаксации. Но у диетологов есть другое мнение. Оказывается, не все чаи одинаковые полезные, а неправильно подобранные ингредиенты будут мешать вам похудеть и раздражать органы.

Шиповник. масала, имбирный чай и горячий шоколад – зима дарит такой широкий ассортимент любимых напитков, однако не все они одинаково полезны, сообщает Beautyhack. Что пить, чтобы чувствовать себя в тонусе и не набирать лишних килограммов? Ответ на этот вопрос дали диетологи.

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Глинтвейн

Какой глинтвейн пить зимой / Фото Pexels

Алкогольный глинтвейн – плохой выбор. Прежде всего из-за его основного компонента. Красное вино – невероятно калорийный продукт, который провоцирует голод, а значит после употребления одной чашки глинтвейна, вы сможете съесть нежелательные простые углеводы или другую вредную пищу.

Менее опасна ситуация с безалкогольным глинтвейном, приготовленном из натурального виноградного сока. Но и им злоупотреблять не стоит. Если же вы чувствуете, что простыли – подогрейте натуральный сок, добавьте к нему цитрусовые, корицу, гвоздику и имбирь. Такой рецепт поможет согреться и избежать простуды.

Настой из шиповника

Шиповник – источник витамина С, который невероятно важен для нашего организма зимой. Кроме этого, такой напиток является хорошим вариантом, если вы ищете натуральные и безопасные средства для профилактики простуды. Считается, что настой из шиповника ускоряет выздоровление и помогает избежать осложнений при вирусно-респираторных заболеваниях. И все это с минимальной калорийностью!

Масала

Польза масала-чая / Фото Unsplash

Традиционный индийский чай на основе пряностей и специй часто используют для лечения простуды. Но мало кто знает, что этот напиток тонизирует и вызывает дополнительную выработку гормонов радости в крови.

Вы можете употреблять небольшие дозы чая масала для профилактики зимней хандры. Но не злоупотребляйте напитком, поскольку в одной порции содержится 35.4 кКал.

Ягодный пунш

Сок и сахар в этом напитке – это источник лишних калорий. Если они вам не нужны – выберите другой, более полезный напиток.

Горячий шоколад



Почему стоит отказаться от горячего шоколада / Фото Unsplash

Разведенный какао-порошок – это не то, что ожидает наш организм зимой. Вместо высокого содержания какао-бобов, которые стимулируют память и улучшают работоспособность, химический горячий шоколад только изменит отметку на весах (не в лучшую сторону). Поэтому, или выбирайте натуральный вариант этого напитка, или совсем откажитесь от его употребления.

Имбирный чай

Имбирный чай – лучший напиток для зимы, особенно, если пить его без добавления сахара.

Но есть другая сторона медали. Имбирный чай в больших количествах может раздражать оболочку органов желудочно-кишечного тракта при энтерите, язве, колите и гастрите. Также напиток не рекомендуется при желчнокаменной болезни, кровотечениях, высоком артериальном давлении, ишемической болезни сердца и температуре тела более 39ºС поэтому, несмотря на популярное мнение, чай из имбиря лучше не пить во время обострения гриппа.

Главное правило – не злоупотреблять, ведь теряя контроль, вы нивелировано все полезные свойства продуктов и превращаете их в тягость для своего организма.