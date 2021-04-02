Диетолог рассказала, какая пища ухудшает иммунитет и ускоряет старение
Если вы устали выбрасывать деньги на витамины, уходовую и антивозрастную косметику, обратите внимание на то, что вы едите. Возможно, вам следует исключить из рациона некоторые продукты, которые перечеркивают все ваши стремления выглядеть и чувствовать себя здорово.
Источник:инстаграм Соломия Наум
Конечно, уход за собой - это важно, но питание - это фундамент, который непосредственно влияет на внешний вид. Диетолог Соломия Наум собрала 5 привычек, которые негативно влияют на иммунитет и ускоряют старение.
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Фастфуд
Трансжиры (такие, как маргарин) и обжаривание в масле на высоких температурах (особенно, если это масло с низкой дымовой точкой), повышают риск развития сердечно-сосудистых заболеваний и негативно сказываются на сосудах.
Насыщенные жиры
Это жиры, которые содержатся в продуктах животного происхождения и они необходимы нашему организму. Но если их более 20 – 30% от суточного рациона, нарушается липидный обмен и растет воспаления в клетках.
Обезвоживание
Вода необходима для правильного функционирования всех органов и насыщения крови питательными веществами. Нужно пить в среднем 30 миллилитров чистой воды на килограмм веса. Но увеличивать дозу следует постепенно.
Выпечка
Дрожжи с сахаром нарушают микрофлору кишечника и способствуют развитию патогенных бактерий. Если не злоупотреблять выпечкой, вероятность таких проблем будет значительно ниже.
Алкоголь
Алкоголь снижает уровень витамина А в организме, который является важным антиоксидантом, что борется с воспалительными процессами. Поэтому отказ от алкоголя тоже пойдет на пользу организму.
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