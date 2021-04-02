Если вы устали выбрасывать деньги на витамины, уходовую и антивозрастную косметику, обратите внимание на то, что вы едите. Возможно, вам следует исключить из рациона некоторые продукты, которые перечеркивают все ваши стремления выглядеть и чувствовать себя здорово.

Конечно, уход за собой - это важно, но питание - это фундамент, который непосредственно влияет на внешний вид. Диетолог Соломия Наум собрала 5 привычек, которые негативно влияют на иммунитет и ускоряют старение.

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Фастфуд

Трансжиры (такие, как маргарин) и обжаривание в масле на высоких температурах (особенно, если это масло с низкой дымовой точкой), повышают риск развития сердечно-сосудистых заболеваний и негативно сказываются на сосудах.

Насыщенные жиры

Это жиры, которые содержатся в продуктах животного происхождения и они необходимы нашему организму. Но если их более 20 – 30% от суточного рациона, нарушается липидный обмен и растет воспаления в клетках.

Обезвоживание

Вода необходима для правильного функционирования всех органов и насыщения крови питательными веществами. Нужно пить в среднем 30 миллилитров чистой воды на килограмм веса. Но увеличивать дозу следует постепенно.

Выпечка

Дрожжи с сахаром нарушают микрофлору кишечника и способствуют развитию патогенных бактерий. Если не злоупотреблять выпечкой, вероятность таких проблем будет значительно ниже.

Алкоголь

Алкоголь снижает уровень витамина А в организме, который является важным антиоксидантом, что борется с воспалительными процессами. Поэтому отказ от алкоголя тоже пойдет на пользу организму.