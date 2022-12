На практиці надмірна прискіпливість може стати для людини проблемою та погіршувати якість життя. Якому ризику піддаються перфекціоністи на роботі, дізнайтесь у матеріалі.

Цікаво Побутові травми: які вони бувають та як надати першу допомогу

Дослідження показує, до чого вразливі перфекціоністи

Люди з перфекціоністськими рисами, як правило, є ідеальними працівниками, тож стануть справжньою знахідкою для роботодавця. Однак для самого працівника такий підхід до роботи може мати не надто позитивні наслідки.

Одне з досліджень, яке провели вчені Університету Нового Південного Уельсу в Австралії, взяло під контроль та детальне вивчення вибірку працівників з різними рисами та підходами до роботи. Вияснилось, що перфекціоністи більше схильні до вигорання, ніж ті, у кого немає бажання доводити все до ідеалу. Також проблема вигорання може застати не лише на роботі, а й в особистому житті, що стає поширеною проблемою, зазначає провідний автор дослідження та експерт психічного здоров'я професор Гордон Паркер.

Більшість людей вважають, що виснаження – це проблема роботи. Насправді ми виявили, що стрес, який ми відчуваємо на роботі чи вдома, може призвести до вигорання,

– пояснює дослідник.



Перфекціоністи більше схильні до вигорання / Фото Pexels

Серед перфекціоністів вигорання стало більш поширеним, оскільки вони часто ставлять перед собою нереалістичні завдання з надвисокими стандартами, за якими зрештою неможливо жити.

Турбує біль у спині? А ви знали, що це одна з найпоширеніших патологій опорно-рухового апарату. Про перевірені способи лікування дізнайтесь тут.

Річ у тім, що перфекціоністи страждають не лише через втому та стрес, а мають інші психологічні фактори, які створюють додаткове навантаження, зокрема когнітивні дисфункції, ще відомі як "мозковий туман", які супроводжуються уникненням спілкування з друзями і родиною. Зниження продуктивності та проблеми в особистому житті призводять до вигорання. Хмизу у вогонь підкинула і пандемія.

Зважаючи на хвилювання, пов'язані з карантином через пандемію, тиском інфляції та іншими життєвими стресами, багато людей відчувають себе на межі сил,

– пояснює психіатр Паркер.

Наразі професор Гордон Паркер вже опублікував свій перший повний посібник із самодіагностики та самодопомоги при вигоранні під назвою "Burnout: A Guide to Identifying Burnout and Pathways to Recovery" (наразі книга доступна лише мовою оригіналу).