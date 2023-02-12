Наступного разу, коли ви будете готувати вівсянку, двічі подумайте, перш ніж додавати цукор. Адже існує безліч корисних продуктів, які зроблять цю кашу вашою улюбленою стравою.

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Які продукти покращать смак вівсянки

Солодкі доповнення

  • Свіжі фрукти: ягоди, банани, яблука, персики або груші.
  • Спеції: кориця, спеції для гарбузового пирога або мускатний горіх.
  • Натуральні підсолоджувачі: трохи кленового сиропу або меду.
  • Чорний шоколад: темний тертий шоколад (з вмістом какао мінімум 70%).
  • Горіхи та насіння: мигдаль, кеш'ю, волоські, арахіс, насіння соняшнику або насіння чіа.
  • Молоко: коров'яче або несолодке мигдальне молоко.

Додайте до вівсянки фрукти та насіння / Фото Pexels

Солоні доповнення

Ви можете приправити вівсяну кашу пікантними начинками, такими як:

  • пасеровані гриби і часник;
  • тертий сир, наприклад чедер або фета;
  • смажене або варене яйце.

Хоча звичайна вівсяна каша може похвалитися кількома перевагами для здоров'я, в основному вона містить вуглеводи та не містить багато жиру чи білка.

Поєднання вівсянки з джерелами жиру та білка робить її кориснішою та ситнішою. Це важливо, аби довше залишатися насиченими, задовольняти потреби в поживних речовинах і залишатися бадьорими протягом дня.