Наступного разу, коли ви будете готувати вівсянку, двічі подумайте, перш ніж додавати цукор. Адже існує безліч корисних продуктів, які зроблять цю кашу вашою улюбленою стравою.
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Які продукти покращать смак вівсянки
Солодкі доповнення
- Свіжі фрукти: ягоди, банани, яблука, персики або груші.
- Спеції: кориця, спеції для гарбузового пирога або мускатний горіх.
- Натуральні підсолоджувачі: трохи кленового сиропу або меду.
- Чорний шоколад: темний тертий шоколад (з вмістом какао мінімум 70%).
- Горіхи та насіння: мигдаль, кеш'ю, волоські, арахіс, насіння соняшнику або насіння чіа.
- Молоко: коров'яче або несолодке мигдальне молоко.
Додайте до вівсянки фрукти та насіння / Фото Pexels
Солоні доповнення
Ви можете приправити вівсяну кашу пікантними начинками, такими як:
- пасеровані гриби і часник;
- тертий сир, наприклад чедер або фета;
- смажене або варене яйце.
Хоча звичайна вівсяна каша може похвалитися кількома перевагами для здоров'я, в основному вона містить вуглеводи та не містить багато жиру чи білка.
Поєднання вівсянки з джерелами жиру та білка робить її кориснішою та ситнішою. Це важливо, аби довше залишатися насиченими, задовольняти потреби в поживних речовинах і залишатися бадьорими протягом дня.