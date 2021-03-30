Після тривалого холоду, коли ми постійного носимо шапки та знаходимося в приміщеннях з пересушеним повітрям, волосся починає виглядати ламким, нездоровим та тьмяним. Часто це призводить до посіченості та навіть випадіння. Що робити, щоб відновити волосся? Розберімося!

Якщо у вас почало "сипатися" волосся – не панікуйте. Весною волосяна цибулина ослаблена, а фолікули, які не отримували достатнього живлення, виснажені. Тому експерти радять підійти до розв'язання проблеми комплексно: змінити харчування, додати вітамінні комплекси та навіть змінити щітку для розчісування.

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Додайте вітаміни

Якщо вам здається, що волосся відновлюється за допомогою шампунів та бальзаму – ви сильно помиляєтеся! Перше без чого не обійтися весною – без вітамінного комплексу, який буде корисним не лише для волосся, але й для втомленої шкіри. Найкраще на волосся вплинуть вітаміни груп A, Е, С і В, а також мікроелементи, серед яких – кремній, кальцій, цинк і мідь.

Скорегуйте свій раціон



Овочі, фрукти, злакові допоможуть уникнути нестачі важливих елементів / Фото Pexels

Отримати перераховані вітаміни можна й з їжі. Регулярне вживання риби, овочів, фруктів, злакових допоможе уникнути нестачі важливих елементів. Організму, в тому числі волоссю і шкірі, навесні просто необхідне повноцінне харчування, яке в результаті позитивно вплине не лише на вашу зовнішність, а й на самопочуття.

Зробіть стрижку

Після зимових температурних перепадів, постійних сушок феном та вирівнювачів, волосся вимагає відпочинку. Якщо ви помітили ламкість та посічені кінчики – не бійтеся відстригти більше. Коротка довжина спростить догляд та живлення по всій довжині, а вкладка виглядатиме значно об'ємніше.

Виберіть правильну щітку для укладки



Як доглядати за волоссям весною / Фото Pexels

Вкладання за допомогою керамічної щітки повинно виконуватися лише на підсушене волосся (інакше кераміка створює ефект гарячих щипців, що призводить до сухості й ламкості). Для роботи з вологим волоссям вибирайте щітки з натуральною щетиною. Особливо важливо підбирати правильний інструмент навесні, коли волосся не встигло відновитися та укріпитися.

Мінімум стресу

Всі наші переживання відбиваються на рості волосся, а надмірні стреси призводять до їх випадання. Постарайтеся захистити свій організм від факторів, які провокують надмірне напруження. Замініть каву трав'яним чаєм, замість вина обирайте ванну з піною, а замість того, щоб з'ясовувати стосунки – візьміть паузу та глибоко подихайте чи помедитуйте.

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Робіть масаж голови

Завдяки масажу, який можна виконати в домашніх умовах, до шкіри голови приливає кров. Це допомагає наситити волосяні фолікули та стимулювати ріст нових волосин. Таким чином ви позбудетеся від порідіння волосся по поділах.