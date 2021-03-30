После длительного холода, когда мы постоянного носим шапки и находимся в помещениях с пересушенным воздухом, волосы начинают выглядеть ломкими, нездоровым и тусклым. Часто это приводит к сечению и даже выпадению. Что делать, чтобы восстановить волосы? Разберемся!

Если у вас начало «сыпаться» волос - не паникуйте. Весной волосяная луковица ослаблена, а фолликулы, которые не получали достаточного питания, истощены. Поэтому эксперты советуют подойти к решению проблемы комплексно: изменить питание, добавить витаминные комплексы и даже изменить щетку для расчесывания.

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Добавьте витамины

Если вам кажется, что волосы восстанавливается с помощью шампуней и бальзама – вы сильно ошибаетесь! Первое без чего не обойтись весной – без витаминного комплекса, который будет полезным не только для волос, но и для уставшей кожи. Лучше всего на волосы повлияют витамины групп A, Е, С и В, а также микроэлементы, среди которых – кальций, цинк и медь.

Скорректируйте свой рацион



Овощи, фрукты, злаковые помогут избежать недостатка важных элементов / Фото Pexels

Получить перечисленные витамины можно и из пищи. Регулярное употребление рыбы, овощей, фруктов, злаковых поможет избежать нехватки важных элементов. Организму, в том числе волосам и коже, весной просто необходимо полноценное питание, что в результате положительно повлияет не только на внешность, но и на самочувствие.

Сделайте стрижку

После зимних температурных перепадов, постоянных сушек феном и выпрямителей, волосы требуют отдыха. Если вы заметили ломкость и секущиеся кончики – не бойтесь отстричь больше. Короткая длина упростит уход и питание по всей длине, а укладка будет выглядеть значительно объемнее.

Выберите правильную щетку для укладки



Как ухаживать за волосами весной / Фото Pexels

Укладка с помощью керамической щетки должна осуществляться на подсушенные волосы (иначе керамика создает эффект горячих щипцов, что приводит к сухости и ломкости). Для работы с влажными волосами выбирайте щетки с натуральной щетиной. Особенно важно подбирать правильный инструмент весной, когда волосы не успели восстановиться и укрепиться.

Минимум стресса

Все наши переживания отражаются на росте волос, а чрезмерные стрессы приводят к их выпадению. Постарайтесь защитить организм от факторов, которые провоцируют чрезмерное напряжение. Замените кофе травяным чаем, вместо вина выбирайте ванну с пеной, а вместо того, чтобы выяснять отношения – возьмите паузу и глубоко подышите или медитируйте.

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Делайте массаж головы

Благодаря массажу, который можно выполнить в домашних условиях, к коже головы приливает кровь. Это помогает насытить волосяные фолликулы и стимулировать рост новых волос. Таким образом вы избавитесь от поредения волос.