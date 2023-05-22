Дієтологи такий інтерес схвалюють, адже сир містить чимало користі. Розповідаємо, чому вам вже нині варто почати їсти цей продукт.

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Чим корисний домашній сир

Сир, який дехто ще називає "творогом", вирізняється з-посеред інших молочних продуктів тим, що є хорошим джерелом білка. В одній порції містяться 11 грамів білка, що більше, ніж у йогуртах. Позмагатись може хіба що грецький йогурт, в якому 10 грамів на порцію.

Білок відіграє вагому роль у забезпеченні організму енергією та ситістю. Якщо у ваших стравах немає достатньо цієї речовини, то ви потягнетесь за додатковим, ймовірно шкідливим, перекусом. Якщо ж білка організм отримує у нормі, то людина має більше шансів схуднути.

Щоденна рекомендована норма білка – 54 грами для людини, яка важить 70 кілограмів (тобто 1,28 грама на кілограм маси тіла). Водночас сиру варто їсти від 25 до 70 грамів на добу, рекомендують дієтологи. Більша кількість може негативно вплинути на організм.



Додавайте сир до свого раціону / Фото Pexels

Ще однією перевагою кисломолочного сиру є пробіотики, які підтримують здорове травлення, імунне та психічне здоров'я, а також допомагають уникати певних захворювань.

Окрім білкових та пробіотичних компонентів, сир багатий на поживні речовини, зокрема кальцій, вітамін В12 та селен. Кальцій є важливою поживною речовиною для здоров'я кісток, а достатня кількість вітаміну В12 і селену важливі для запобігання втоми, і це лише одна з ролей поживних речовин,

– наголошує сертифікований дієтолог Меггі Міхальчик.

Щоб отримати максимальну користь, краще не купувати сир з ароматизаторами, адже у ньому міститься доданий цукор. Солодкавості можна додати вдома завдяки фруктам та меду.