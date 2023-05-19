Насправді вона є більш корисною, аніж та, яку збирають пізніше. 24 канал розповідає, чому варто додати ранню картоплю у свій тижневий раціон навіть попри те, що станом на середину травня її вартість сягає 45 – 50 гривень за кілограм.

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Яка користь молодої картоплі

Головна особливість такої картоплі – тоненька, напівпрозора і дуже ніжна шкірка. Саме це відрізняє її від "старої". Чи не основним мінусом є сезонність овочу.

Молода картопля містить втричі більше, ніж та, що пережила зиму, вітаміну С, який позитивно впливає на імунітет. А ще у ній ви знайдете біофлавоноїди, вітаміни A, B1, B2, B5, B6 (вітаміни групи B зміцнюють нервову систему й покращують роботу серця), E, K, ніацин, холін, фолієва кислота, фосфор.

Цей овоч потішить малою кількістю простих цукрів, жирів, крохмалю, вуглеводів, що підійде людям, які стежать за своїм харчуванням і фігурою. А калій сприятиме виведенню зайвої рідини з організму.

Ба більше, у 100 грамах сирого продукту 61 кілокалорія, а в 100 грамах відвареного – 75 – 90. Хоч вона і дієтична, проте всьому є міра. Її денна норма – не більше 300 грамів.



Рання картопля надзвичайно корисна / Фото Pexels

Яка шкода

Один із найбільших мінусів – картопля часто може бути вирощена на нітратах, тому рекомендовано купувати екологічно чисту, якщо не хочете мати проблем зі здоров'ям, зокрема токсичний гепатит. Також треба обирати картоплю без зелених плям, які є отруйними, адже свідчать, що у продукті є салонін.

Протипоказана молода картопля людям із:

загостренням захворювань шлунково-кишкового тракту;

зниженою кислотністю шлункового соку;

схильністю до алергічних реакцій;

індивідуальною непереносимістю;

жовчнокам'яною хворобою;

схильністю до діареї;

панкреатитом.

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Як найкраще зберігати та готувати

Щоб рання картопля швидко не псувалась, зберігайте у темному прохолодному місці протягом 2 – 3 днів. Чудовий варіант – нижня полиця холодильника.

Перед приготуванням її варто помістити у прохолодну воду на 30 хвилин, це сприятиме зниженню концентрації нітратів. Найкраще картоплю відварювати і запікати протягом 15 – 20 хвилин.