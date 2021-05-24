Експерти всього світу досі сперечаються щодо користі бігу для схуднення. Річ в тім, що кожен організм вимагає індивідуального підходу до спалення жиру: для одних біг спрацює, для інших – доведеться подбати про додаткові навантаження та дієту. Утім, поки ви не спробуєте випробувати цю практику на собі, не дізнаєтеся наскільки ефективний біг саме для вас.

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Є кілька факторів, від яких залежить ваш результат. Статура, спадковість, стать, вага, вік, режим харчування. Безсумнівно, біг принесе користь, як мінімум тим, що допоможе підвищити витривалість та знизить рівень гормону стресу.

Скільки треба бігати, щоб схуднути

Це, знову ж таки, залежить від ваших індивідуальних параметрів та вихідних даних. До того ж навряд чи вдасться добитися миттєвого результату без корекції харчування.

Експерти сходяться на думці, що оптимальний час пробіжки – 45 хвилин на день, інша, більш реалістична схема, передбачає 30 хвилин пробіжки 3 рази на тиждень.

Не тільки біг

За допомогою одного лише бігу дійсно можна схуднути, але в такий спосіб ви скинете не лише жирову масу, але й м'язи. Це не особливо корисно для здоров'я, тож поєднайте пробіжки з силовими тренуваннями та забезпечте дієтичний раціон.

Як правильно бігати, щоб схуднути

Найкраще підходять високоінтенсивні тренування, які охоплюють спринт, біг по горбах чи сходах. Це значно ефективніше, ніж тренування середньої інтенсивності.

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Чи можна їсти перед бігом

Їсти до тренування потрібно мінімум за годину. Ідеально – за 3 – 4 години до бігу. Таким чином організм встигне переварити їжу та відправити частину енергії в кровотік для подальшої розбудови м'язів.

За пів години до тренування найкраще спрацюють швидкі вуглеводи, оскільки вони допоможуть підняти рівень цукру в крові та запобіжать голоду під час пробіжки. Все це – корисно для дотримання стійкого темпу быгу.