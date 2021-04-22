Всім відомо, що фізичні навантаження – це запорука здоров'я мозку, а регулярна активність допомагає генерувати нові нейрони в гіпокампі та вдосконалювати ділянки, які відповідають за память, навчання та емоції. Але коли мова заходить про різні типи тренувань, чи існує одна вправа, яка вважається найкращою для мозку?

Звичайно, будь-яка активність корисна для серця, обміну речовин, тиску та м'язів. І, як люблять говорити експерти зі здорового способу життя, найздоровішою вправою є та, яка приносить вам задоволення. Але що думають на цей рахунок медики? Читайте також Ходьба чи біг: що насправді корисніше для серця та ефективніше для схуднення

Неврологи стверджують, що найпомітніший ефект на діяльність мозку здійснюють ноги людини. Це підтверджують й дослідження. Біг, особливо з обтяженням, надсилає сигнали, які мають вирішальне значення для виробництва здорових нервових клітин. Ще одне дослідження 2015 року за участю 324 здорових жінок-близнючок з різною фізичною підготовкою показало, що міцні ноги зменшують інтенсивність вікових когнітивних порушень. Відтак, неврологи рекомендують обирати біг по сходах.

Що робить біг по сходах особливо корисним Експерти зазначають, що аеробні навантаження (кардіо вправи) ефективні для мозку, оскільки вони збільшують частоту серцевих скорочень, а значить, перекачують більше кисню до центру.

Як довго варто бігати сходами