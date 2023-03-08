Важливою частиною вашого раціону повинен стати білок. Він допомагає залишатись ситими й енергійними протягом дня. Американські дієтологині Крітіка Нанаваті та Ліза Річардс розповіли, що для втрати ваги треба їсти курку або рибу.

До слова Не їжте це перед сном: ви будете відчувати важкість

2 продукти, які сприятимуть схудненню

Курка

Коли йдеться про смачний нежирний білок, то з куркою конкурувати дуже важко. Це поживне універсальне м'ясо допоможе вам залишатися ситими, не перевантажуючи організм зайвими калоріями. Найкращим варіантом для схуднення є куряча грудка без кісток і шкіри.

Така порція містить менш як 300 калорій, лише 6 грамів жиру, 53 грами білка і не має вуглеводів. Чудове джерело нежирного білка для схуднення! Купуючи курячу грудку, завжди вибирайте без шкіри, оскільки саме в ній міститься найбільше жиру,

– наголошує Ліза Річардс.



Для схуднення обирайте курку / Фото Pexels

Риба

Риба є ще одним видом білка, який чудово підходить для схуднення та покращення здоров'я серця. Це дуже хороший вибір для тих, хто не їсть м'ясо або птицю, оскільки в ній багато омега-3 жирних кислот, наголошує Крітіка Нанаваті.

У цьому продукті міститься ще багато інших поживних речовин, як-от вітамін D і вітамін B12, які допомагають підтримувати здорову втрату ваги. У виборі риби не обмежуйте себе. Лосось, тунець, палтус – одні з найкращих варіантів.