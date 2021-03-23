Згідно з новим дослідженням, повноцінний сніданок допомагає підтримувати здорову вагу, підвищує когнітивні та фізичні показники. Більше про результати – далі.

Згідно з дослідженням, представленим на віртуальній конференції Ендокринного товариства, прийом їжі в ранковий час, пов’язаний з нижчою резистентністю до інсуліну та меншим ризиком розвитку діабету 2-го типу. Ці висновки були частиною наукової роботи, щодо періодичного голодування.

Читайте також Чи варто змушувати себе снідати та ще 6 важливих питань про сніданок

Ми виявили, що у людей, які починають їсти раніше, знижується рівень цукру в крові, незалежно від того чи обмежували вони себе в їжі впродовж 10 годин до цього, – розповідає доктор Марріам Алі, провідний автор дослідження.

Висновки щодо інтервального голодування



Як правильно снідати / Фото Pexels

Алі та команда проаналізували дані 10575 дорослих американців, щоб з'ясувати, чи існує закономірність між термінами прийому їжі, рівнем цукру в крові та показниками інсуліну.

Вчені виявили, що періодичне голодування пов'язано з вищою резистентністю до інсуліну. Це означає, що люди, які дотримувалися голодування, менше реагували на інсулін – гормон, який регулює рівень цукру в крові. Саме інсулінорезистентність є фактором ризику розвитку діабету 2-го типу.

Однак у людей знижувався рівень інсулінорезистентності, якщо вони снідали до 8:30 ранку, незалежно від того, голодували вони чи ні.

І хоча голодування не суттєво впливало на рівень цукру, ранній прийом їжі продемонстрував вплив. Відтак, вчені припускають, що сніданки мають суттєві переваги для метаболізму

Сніданок підтримує здорову вагу та стабільну енергію



Як правильно снідати / Фото Pexels

Сніданок не обов'язково повинен бути найважливішим прийомом їжі, але він може підвищити рівень енергії та підтримати його впродовж всього дня.

Дієтологи рекомендують починати свій день із комбінації білка, корисних жирів та клітковини. Це може бути йогурт з фруктами та горіхами або цільнозернові тости з яйцями та овочами.

Цікаво Смажене, варене чи омлет: який спосіб приготування яєць вважається найбільш корисним