Согласно новому исследованию, полноценный завтрак помогает поддерживать здоровый вес, повышает когнитивные и физические показатели. Более о результатах – далее.

Согласно исследованию, представленному на виртуальной конференции Эндокринной общества, прием пищи в утреннее время, связан с более низкой резистентностью к инсулину и меньшим риском развития диабета 2-го типа. Эти выводы были частью научной работы, насчет периодического голодания.

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Мы обнаружили, что у людей, которые начинают есть раньше, снижается уровень сахара в крови, независимо от того ограничивали ли они себя в еде в течение 10 часов до этого, – рассказывает доктор Марриам Али, ведущий автор исследования.

Выводы насчет интервального голодания



Как правильно завтракать / Фото Pexels

Али и команда проанализировали данные 10575 взрослых американцев, чтобы выяснить, существует ли закономерность между приемами пищи, уровнем сахара в крови и показателями инсулина.

Ученые обнаружили, что периодическое голодание связано с высокой резистентностью к инсулину. Это означает, что люди, которые придерживались голодания, меньше реагировали на инсулин – гормон, регулирующий уровень сахара в крови. Именно инсулинорезистентность является фактором риска развития диабета 2-го типа.

Однако у людей снижался уровень инсулинорезистентности, если они завтракали в 8:30 утра, независимо от того, голодали они или нет.

И хотя голодание не существенно влияло на уровень сахара, ранний прием пищи продемонстрировал влияние. Поэтому, ученые предполагают, что завтраки имеют существенные преимущества для метаболизма.

Завтрак поддерживает здоровый вес и стабильную энергию



Как правильно завтракать / Фото Pexels

Завтрак необязательно должен быть важнейшим приемом пищи, но он может повысить уровень энергии и поддержать его в течение всего дня.

Диетологи рекомендуют начинать свой день с комбинации белка, полезных жиров и клетчатки. Это может быть йогурт с фруктами и орехами или цельнозерновые тосты с яйцами и овощами.

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