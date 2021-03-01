Растительные масла – важная часть нашего питания, поскольку они поставляют липиды и жирные кислоты, необходимые для нормальной работы организма. Дефицит этих веществ провоцирует проблемы с сердцем, сосудами, иммунитетом и волосами. Однако восстановить баланс с помощью обычного подсолнечного масла, к сожалению, не получится. Поэтому предлагаем поближе познакомиться с полезными аналогами.

Люди, которые употребляют главные источники Омега-3 хотя бы раз в неделю, имеют значительно меньшие риски умереть от болезней сердца. Но наш привычный рацион не всегда может восполнить суточную дозу элемента. Поэтому, чтобы отрегулировать баланс, предлагаем добавить в свой рацион больше растительных масел, которые помогут решить проблему нехватки полиненасыщенных жирных кислот.

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Омега-3 не синтезируется самостоятельно. Жирные кислоты поступают наш организм только из пищи, поэтому важно следить за суточным количеством продуктов, содержащих это вещество. При достаточном количестве, Омега-3:

Улучшают работу сосудов и сердца, стимулируют процессы обмена, укрепляют кости с суставами.

Поддерживают внимание и память, устраняют стресс.

Нормализуют гормональный уровень. Регулируют выработку стероидных (половых) гормонов, снижают высвобождение кортизола.

Улучшают соотношение с Омега-6 кислотами.

Помогают наращивать мышечный объем и стимулируют сжигание жира.



Какое растительное масло выбрать / Фото Pexels

Пить "сбалансированы омега-3 / омега-6" не стоит, ведь мы потребляем достаточно жирных кислот из растительных масел. Но стоит подобрать лучший вариант.

Льняное масло

Льняное масло стимулирует обменные процессы, регулирует уровень глюкозы и холестерина в крови, нормализует желудочно-кишечный тракт, очищает от токсинов. Также этот продукт помогает стабилизировать давление, нормализовать гормональный фон, подавлять очаги воспаления и поддерживать здоровье кожи.

В составе масла содержатся витамины B4, E, K, цинк, фосфор, магний, марганец и много антиоксидантов. Именно в нем содержится идеальное соотношение жирных кислот: в 100 граммах продуктов находится 53 – 54 граммов Омега-3 и 14 – 17 граммов Омега-6.

Рыжиковое масло



Что такое рыжиковое масло / Фото Pexels

Такое масло укрепляет сосудистые стенки и купирует воспалительные процессы. Для организма масло полезно тем, что нейтрализует вредные радикалы, увеличивает уровень лейкоцитов и гемоглобина, нормализует пищеварение с гормональным фоном и иммунитетом.

В составе рыжикового масла содержатся витамины E и A, а также магний, хлорофилл, фосфолипиды. Из 100 граммов масла можно усвоить 35 граммов Омега-3 и 28 граммов Омега-6.

Конопляное масло

Конопляное масло поддерживает гормональный баланс, ускоряет обмен веществ и улучшает пищеварение. Масло считается полезным для иммунитета, сосудов, волос и ногтей

Этот вид масла часто применяют для похудения, а витамины E, D, C, а также магний, селен, цинк, йод и железо помогают наполнить организм полезными микроэлементами. 100 граммов масла содержат 26 граммов Омега-3 и 54 грамма – Омега-6.

Кедровое масло



Польза кедрового масла / Фото Pexels

Кедровое масло помогает бороться со стрессом, усталостью и вредным холестерином. Именно это масло способствует усвоению кальция и фосфора, что приводит к укреплению костей. Его регулярное употребление улучшает состояние ЦНС, желудочно-кишечного тракта, сосудов, зрения, желез с кожным покровом.

В составе масла содержатся витамины D, E, PP, магний, фосфор и марганец, также масло является рекордсменом по содержанию жирных кислот среди ореховых сортов. В 100 граммах продукта содержится до 16 граммов Омега-3 и 37 граммов Омега-6.

Масло из грецкого ореха

Продукт тонизирует организм, наполняет его энергетические запасы и улучшает иммунитет. Такое масло полезно для сердечной мышцы, сосудов, печени, пищеварения и обмена веществ.

Кроме этого в нем содержатся витамины A, E, B, железо, йод, кальций. В 100 граммах масла вы сможете найти 10,5 граммов Омега-3 и до 53 граммов Омега-6.