Гречка – одна из самых популярных круп, которая содержит немало полезных веществ и надолго сохраняет ощущение сытости. Поэтому ее часто используют для похудения. Несмотря на это, питаться одной лишь гречкой – вредно. Разберемся, чем опасна подобная монодиета.

Из-за большого количества питательных веществ, многие диетологи считают гречку суперфудом. Даже одна порция этой крупы содержит немало белка, клетчатки, сложных углеводов, калия, фосфора, кальция, железа, тиамина, фолиевой кислоты, витаминов К и В6. Также гречка помогает снизить уровень холестерина, улучшает состояние при повышенном давлении и способствует его нормализации.

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Еще одно уникальное свойство гречки заключается в том, что она не содержит глютена. Зато в ее составе немало флавоноидов – природных антиоксидантов. Благодаря наличию жирных кислот, полисахарида, белков и аминокислот, витаминов и минералов, гречка обладает высокой питательной ценностью, поэтому ее советуют употреблять для похудения.

Виды гречневой диеты

Гречневая диета – один из видов монопитания, когда все приемы пищи питания предусматривают употребление 1 – 2-х продуктов. Сегодня выделяют 3 самые популярные виды такой диеты.

Классическая гречневая диета

Это самый строгий тип. Людям, которые худеют приходиться принимать исключительно гречку. Кроме этого крупа должна быть запаренной (для этого гречку заливают на ночь горячей водой). Чтобы усилить эффект, дополнительно советуют пить много воды и зеленый чай. Максимальное время пребывания на такой диете – 14 дней.

Гречка + кефир

Кроме воды и гречки, люди, которые худеют, могут принимать также кефир.

Облегченная гречневая

Такой варианты считается самым гуманным типом диеты. Кроме гречки в рацион может входить сыр, овощи или фрукты.

Чем опасна гречневая диета



Гречка богата полезными веществами / Фото Pixabay

Из-за того, что гречка содержит магний, кальций, железо, йод, витамины и белок, неудивительно, что она вошла в основу нескольких монодиет. Но даже весь этот перечень полезных веществ не может компенсировать полноценный рацион.

Несмотря на пользу гречневой крупы, любые перегибы в питании опасны.

В крупе содержится только растительный белок, но для строительства мышечных и соединительных тканей этого мало. Отсутствие мясных продуктов грозит дефицитом железа и аминокислот. Это может привести к ухудшению концентрации внимания и ухудшению защитных свойств организма.

Гречневая диета приводит к недостатку глюкозы, что сказывается на общем состоянии: повышается утомляемость, снижается работоспособность, могут возникнуть проблемы со сном.

В гречке мало витаминов, что может отразиться на внешнем виде: состоянии кожи, волос и ногтей.

На гречневой диете из рациона исключается соль, при этом человек употребляет много жидкости. Это приводит к вымыванию натрия и калия, нарушается водно-солевой баланс организма. Такой режим может привести к проблемам с сердцем.

Комментарии экспертов

Станислав Хан, врач-эндокринолог:

Гречка – полезный продукт, который содержит как микроэлементы, так и витамины. К тому же в гречке содержится достаточное количество клетчатки. Однако нельзя впадать в крайности. Режим питания при гречневой диете не сбалансирован. В рационе будут только сложные углеводы, при этом практически полностью будут отсутствовать необходимые белки и жиры. И даже употребление кефира не спасет ситуацию.



Поклонники гречневого похудения обещают, что потеря массы тела составит 7 – 18 кг. Скорее всего, так оно и будет, ведь суточная калорийность будет экстремально низкой. Полезно ли это? Нет. Кроме того, высока вероятность рикошетного набора массы тела.



Почему стоит разнообразить рацион / Фото Pexels

Наталья Горбачева, диетолог, эндокринолог:

Гречка – низкокалорийный продукт, который хорошо насыщает. При правильном приготовлении сохраняет свои полезные свойства, позволяет укрепить иммунитет, нормализовать работу желудочно-кишечного тракта и печени, укрепить стенки сосудов, способствует снижению веса.



Минусы гречневой диеты: она может влиять на работу внутренних органов (при низкой калорийности рациона) и привести к ухудшению самочувствия. Организм будет чувствовать большой стресс из-за быстрого похудения.

Противопоказания гречневой диеты: