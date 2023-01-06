Якщо перше побачення з новим знайомим чи знайомою ви вирішили провести у кінотеатрі за переглядом нового фільму, варто знати правила. Розповіла про головне Наталія Миронюк – викладачка етикету та ведуча програми "Етикет має значення".

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Правила етикету у кіно

Знайомство та перше побачення – це завжди бентежний момент для обох. Кожен ретельно готується та намагається справити гарне враження, а для цього потрібно знати головні правила етикету. Вибір місця для побачення має не менш важливе значення.

Зазвичай перше побачення – це по суті знайомство людей, тому на перше побачення не запрошує кавалер у дуже вишуканий ресторан. Тут важливе спілкування тет-а-тет. Це може бути кава, це може бути прогулянка в парку, це може бути щось демократичне,

– зазначає експертка з етикету.

Врешті, важливо розуміти, для чого ви зустрічаєтесь. Якщо ваша ціль – спілкування та знайомство, ці альтернативи будуть чудовими для вас. "Якщо ще немає спільних тем для розмови, тоді цікаво піти в кіно. Спершу ви разом вибираєте фільм, який хочете подивитись. Перед цим можете поцікавитись, хто режисер, які актори там знімаються, у яких стрічках вони ще були. Тобто має бути попередньо якась підготовка, щоб вам було про що спілкуватись. Те саме стосується і театру", – пояснює пані Наталія.



Перше побачення у кіно / Фото Pexels

Похід у кіно з незнайомкою може закрутити вас у справжню емоційну бурю. Пам'ятайте, що для такого побачення важливо обирати зручний та не надто святковий одяг: стиль кежуал буде підійде якнайкраще. Дівчатам рекомендовано уникати підборів – вони будуть недоречними для такого формату.

Зрештою, у кіно ви можете і дізнатись про людину. Ви поруч сидите, між вами може бути якась хімія, якийсь дотик, вам приємно поруч сидіти, або ж вам це байдуже і ви це зрозумієте, тому що хімія або є, або її немає,

– підкреслює Наталія Миронюк.